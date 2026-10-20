ఎప్పుడూ ఒకవైపే నమిలి తింటున్నారా.? ఏం జరుగుతుందో తెలిస్తే వెంటనే ఆపేస్తారు
Health: మనలో చాలామంది ఆహారం తినేటప్పుడు ఒకవైపు పళ్లతోనే నములుతుంటారు. అయితే ఇలా ఒకవైపు మాత్రమే నమలడం వల్ల సమస్యలు వస్తాయని మీకు తెలుసా.? ముఖ ఆకృతిలోనూ మార్పులు కనిపిస్తాయని నిపుణులు అంటున్నారు.
ఒకవైపు మాత్రమే నమలడం వల్ల దవడ కండరాలపై ప్రభావం
సాధారణంగా ఆహారం తినేటప్పుడు రెండు వైపులా ఉన్న పళ్లను ఉపయోగించి నమలడం మంచిది. ఇలా చేయడం వల్ల దవడ కండరాలు సమతుల్యంగా పనిచేస్తాయి. అయితే, ఎప్పుడూ ఒకవైపు మాత్రమే నమలడం వల్ల ఆ వైపు కండరాలపై ఎక్కువ ఒత్తిడి పడుతుంది. మరోవైపు కండరాలు తక్కువగా పనిచేస్తాయి. దీర్ఘకాలం ఇదే అలవాటు కొనసాగితే రెండు వైపుల కండరాల పరిమాణంలో తేడా ఏర్పడవచ్చు. దాంతో ముఖం ఒకవైపు కొంచెం పెద్దగా, మరోవైపు చిన్నగా కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే, ముఖం అసమానంగా కనిపించడానికి ఇదొక్కటే కారణం కాదు. దవడ ఎముకల నిర్మాణం, పళ్ల అమరిక, ఇతర సమస్యలు కూడా ఇందుకు కారణం కావచ్చు.
పళ్లు బలహీనపడటంతో పాటు ఇతర సమస్యలు
ఒకవైపు మాత్రమే నమలడం వల్ల ఆ వైపు పళ్లపై ఎక్కువ ఒత్తిడి పడుతుంది. దీనివల్ల పళ్ల అరిగిపోవడం, పగుళ్లు ఏర్పడటం వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పటికే పుచ్చిన పళ్లు లేదా బలహీనమైన పళ్లు ఉంటే సమస్య మరింత పెరగవచ్చు. మరోవైపు పళ్లను సరిగా ఉపయోగించకపోతే వాటిపై ఆహార వ్యర్థాలు పేరుకుపోవడం, పంటి గార ఏర్పడటం వంటి సమస్యలు రావచ్చు. పళ్లను సరిగ్గా శుభ్రం చేయకపోతే బ్యాక్టీరియా పెరిగి చిగుళ్ల సమస్యలు, దంతక్షయం వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది. పంటి లోపలి భాగానికి ఇన్ఫెక్షన్ చేరితే తీవ్రమైన నొప్పి కూడా రావచ్చు. అందుకే ఒకవైపు నమలడం వెనుక ఉన్న కారణాన్ని గుర్తించి, అవసరమైతే దంతవైద్యుడిని సంప్రదించాలి.
జీర్ణక్రియ, దవడ కీళ్లపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది?
ఆహారాన్ని నోటిలోనే చిన్న ముక్కలుగా నమలడం జీర్ణక్రియలో ముఖ్యమైన భాగం. ఆహారం సరిగ్గా నమలకుండానే మింగితే జీర్ణక్రియలో అసౌకర్యం కలగవచ్చు. అయితే, ఒకవైపు నమలడం వల్లనే నేరుగా జీర్ణవ్యవస్థ బలహీనపడుతుందని చెప్పడానికి తగిన ఆధారాలు లేవు. అలాగే, నోటిని తెరవడానికి, మూయడానికి సహాయపడే దవడ కీళ్లను టెంపోరోమాండిబ్యులర్ జాయింట్స్ (TMJ) అంటారు. ఒకవైపు నమలడం వల్ల కొందరిలో దవడ కండరాలపై ఒత్తిడి పెరిగి అసౌకర్యం కలగవచ్చు. దవడ కదిలించేటప్పుడు శబ్దాలు రావడం, నమిలేటప్పుడు నొప్పి కలగడం, నోరు పూర్తిగా తెరవలేకపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ఈ సమస్యలకు ఇతర కారణాలు కూడా ఉండవచ్చు కాబట్టి వైద్య పరీక్ష అవసరం.
ముఖం అసమానంగా కనిపిస్తే ఇంట్లో ఏం చేయాలి?
ఒకవైపు మాత్రమే నమలడం వల్ల ముఖం అసమానంగా కనిపిస్తోందని భావిస్తే, ముందుగా ఆ అలవాటుకు కారణాన్ని గుర్తించాలి. పంటి నొప్పి, పళ్లు లేకపోవడం, పళ్ల అమరికలో సమస్యలు ఉంటే వాటికి చికిత్స తీసుకోవాలి. ఆహారం నమిలేటప్పుడు నొప్పి లేకుండా, రెండు వైపులా పళ్లు ఆరోగ్యంగా ఉంటే వాటిని సమతుల్యంగా ఉపయోగించే అలవాటు చేసుకోవచ్చు. అయితే, నొప్పి ఉన్నవైపు బలవంతంగా నమలకూడదు.
ఫేస్ మసాజ్ చేయడం, ప్రత్యేక వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల ముఖం సమానంగా మారుతుందని చెప్పడానికి బలమైన శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. అలాగే, ముఖం ఒకవైపు వంగి కనిపిస్తోందని ఆ వైపే పడుకుని నిద్రపోవడం వల్ల ముఖ ఆకృతి సరి అవుతుందని కూడా చెప్పలేం. నిద్రించే భంగిమను మార్చడం ఒక్కటే ఈ సమస్యకు పరిష్కారం కాదు. ముఖంలో స్పష్టమైన అసమానత ఉంటే దంతవైద్యుడు లేదా దవడ సమస్యల నిపుణుడిని సంప్రదించడం మంచిది. సమస్యకు కారణాన్ని బట్టి సరైన చికిత్సను నిర్ణయించవచ్చు.
బ్రేసెస్తో ముఖ అసమానత తగ్గుతుందా?
పళ్ల అమరిక సరిగా లేకపోవడం వల్ల దవడలు సరిగ్గా కలవకపోతే బ్రేసెస్ ఉపయోగపడవచ్చు. బ్రేసెస్ ద్వారా పళ్లను క్రమంగా సరైన స్థానంలోకి తీసుకురావచ్చు. దీనివల్ల పళ్ల అమరిక, కొరికే విధానం మెరుగుపడే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే, బ్రేసెస్తో ప్రతి రకమైన ముఖ అసమానత పూర్తిగా తగ్గిపోతుందని చెప్పలేం. సమస్య పళ్ల అమరికకు సంబంధించినదా, దవడ ఎముకల నిర్మాణానికి సంబంధించినదా అనే అంశంపై ఫలితం ఆధారపడి ఉంటుంది. చికిత్సకు పట్టే సమయం కూడా ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కోలా ఉంటుంది. దవడ ఎముకల నిర్మాణంలో తీవ్రమైన తేడాలు ఉంటే కొందరికి శస్త్రచికిత్స అవసరమవచ్చు. ఈ చికిత్సలో దవడ ఎముకల స్థానాన్ని సరిచేస్తారు. అయితే, ప్రతి ఒక్కరికీ శస్త్రచికిత్స అవసరం ఉండదు. సమస్య తీవ్రతను బట్టి నిపుణులు నిర్ణయం తీసుకుంటారు.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు కేవలం ప్రాథమిక సమాచారం మేరకు మాత్రమే. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వైద్యుల సూచనలు పాటించడమే ఉత్తమం.