సిగరెట్ లేకుండా మల విసర్జన కావడం లేదా? కారణం ఏంటో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా.?
Smoking: సిగరెట్ తాగడం మానేయాలని చాలామంది ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయితే కొందరికి మరో సమస్య ఎదురవుతుంది. సిగరెట్ తాగకుండా మల విసర్జన సరిగా కావడం లేదని భావిస్తారు. దీంతో మళ్లీ స్మోక్ చేస్తారు. ఇంతకీ రెండింటికి మధ్య సంబంధం ఏంటో ఆలోచించారా?
సిగరెట్ తాగితే మల విసర్జన ఎందుకు వస్తుంది?
సిగరెట్లో ఉండే నికోటిన్ శరీరంలోని నాడీ వ్యవస్థను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇది పేగుల కదలికలను కూడా కొంత వేగవంతం చేయగలదు. పేగుల కదలిక పెరగడంతో వ్యర్థ పదార్థాలు ముందుకు కదిలి మల విసర్జనకు ప్రేరణ కలుగుతుంది. అందుకే కొంతమందికి సిగరెట్ తాగిన కొద్దిసేపటికే టాయిలెట్కు వెళ్లాలనే భావన వస్తుంది. అయితే దీని అర్థం సిగరెట్ జీర్ణక్రియకు మంచిదని కాదు. నికోటిన్ వల్ల తాత్కాలికంగా పేగుల కదలిక పెరగడం మాత్రమే. స్మోకింగ్ వల్ల శరీరానికి అనేక ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. కాబట్టి మల విసర్జన కోసం సిగరెట్పై ఆధారపడటం సరైన పద్ధతి కాదు.
స్మోకింగ్ మానేస్తే మలబద్ధకం ఎందుకు వస్తుంది?
రోజూ సిగరెట్ ద్వారా నికోటిన్ తీసుకునే వారికి శరీరం దానికి అలవాటు పడుతుంది. అకస్మాత్తుగా సిగరెట్ మానేస్తే నికోటిన్ ప్రభావం కూడా ఆగిపోతుంది. దీంతో పేగుల కదలిక కొంత నెమ్మదించవచ్చు. ఫలితంగా మలబద్ధకం, మల విసర్జన ఆలస్యం కావడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. అయితే ఇది సాధారణంగా తాత్కాలిక సమస్యే. శరీరం క్రమంగా నికోటిన్ లేకుండా సహజంగా పనిచేయడం నేర్చుకుంటుంది. అందువల్ల స్మోకింగ్ మానేసిన వెంటనే మల విసర్జనలో మార్పు కనిపించినంత మాత్రాన మళ్లీ సిగరెట్ తాగాల్సిన అవసరం లేదు.
మలబద్ధకం నుంచి ఉపశమనం పొందాలంటే ఏం చేయాలి?
సిగరెట్ మానేసిన తర్వాత పేగుల కదలిక సాధారణ స్థితికి రావడానికి కొన్ని సాధారణ అలవాట్లు సహాయపడతాయి. ముఖ్యంగా రోజంతా తగినంత నీరు తాగాలి. ఆహారంలో పీచు (ఫైబర్) పదార్థాలు పెంచాలి. కూరగాయలు, పండ్లు, సంపూర్ణ ధాన్యాలు వంటి ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవడం ఉపయోగపడుతుంది. రోజూ కొంతసేపు నడవడం కూడా పేగుల కదలికకు సహాయపడుతుంది. ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి భోజనం చేయడం, టాయిలెట్కు వెళ్లే అలవాటును ఒకే సమయానికి ఏర్పరచుకోవడం కూడా ఉపయోగకరం. మల విసర్జన సమయంలో స్క్వాట్ పొజిషన్ లేదా కాళ్లను కొద్దిగా పైకి ఉంచే విధానం కొంతమందికి సులభంగా అనిపించవచ్చు. గోరువెచ్చని ద్రవాలు తీసుకోవడం కూడా ఉపశమనం ఇవ్వొచ్చు. కాఫీ తాగే అలవాటు ఉంటే మితంగా తీసుకోవచ్చు.
నికోటిన్ గమ్ లేదా ప్యాచ్ ఉపయోగిస్తే సమస్య తగ్గుతుందా?
స్మోకింగ్ మానేందుకు ఉపయోగించే నికోటిన్ గమ్, లోజెంజ్ వంటి వాటి వల్ల కొంతమందిలో పేగుల కదలిక స్వల్పంగా పెరగవచ్చు. అయితే నికోటిన్ ప్యాచ్ ద్వారా నికోటిన్ నెమ్మదిగా శరీరంలోకి చేరుతుంది కాబట్టి పేగులపై దాని ప్రభావం తక్కువగా ఉండొచ్చు. అయితే నికోటిన్ గమ్, లోజెంజ్, ప్యాచ్లు మలబద్ధకం చికిత్స కోసం కాదు. ఇవి స్మోకింగ్ మానేందుకు ఉపయోగించే సాధనాలు. దీర్ఘకాలంలో మల విసర్జన సజావుగా ఉండాలంటే నికోటిన్పై ఆధారపడకుండా నీరు, ఫైబర్, వ్యాయామం, సరైన ఆహారపు అలవాట్లపై దృష్టి పెట్టాలి.
మలబద్ధకం ఎక్కువకాలం ఉంటే ఎప్పుడు డాక్టర్ను కలవాలి?
సిగరెట్ మానేసిన తర్వాత కొంతకాలం మల విసర్జనలో మార్పులు రావచ్చు. కానీ మలబద్ధకం చాలా తీవ్రంగా ఉంటే లేదా ఎక్కువకాలం కొనసాగితే మాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ముఖ్యంగా పొట్ట ఉబ్బరం, మల విసర్జన సమయంలో తీవ్రమైన నొప్పి వంటి సమస్యలు ఉంటే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో మలబద్ధకం వెనుక ఇతర జీర్ణవ్యవస్థ సమస్యలు కూడా ఉండవచ్చు. అందుకే సిగరెట్ మానేసిన తర్వాత ఎదురయ్యే ప్రతి మలబద్ధకం సమస్యను నికోటిన్ లేకపోవడానికే కారణమని భావించకూడదు. అవసరమైతే వైద్యుడు కారణాన్ని గుర్తించి తగిన చికిత్స సూచిస్తారు.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలను కేవలం ప్రాథమిక సమాచారంగానే భావించాలి. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వైద్యుల సూచనలు పాటించడమే ఉత్తమం.