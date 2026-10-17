జీవితంలో సంతోషంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి.? ఓసారి రైలు ప్రయాణాన్ని గుర్తు చేసుకోండి చాలు
Motivational: అందరూ ప్రశాంతంగా జీవించాలని, మనసుకు నచ్చిన వారితో ఆనందంగా గడపాలని, బాధలు లేకుండా బతకాలని అనుకుంటారు. కానీ చిన్న చిన్న విషయాలకే బాధపడుతుంటాం. అయితే ఒకసారి రైలు ప్రయాణాన్ని గుర్తు చేసుకుంటే మీ ఆలోచనే మారుతుంది.
రైలు ప్రయాణంలాంటిదే మన జీవితం
ఒక రైలు ప్రయాణాన్ని ఊహించుకోండి. మనం ఒక స్టేషన్లో రైలు ఎక్కుతాం. మనకు ఒక గమ్యం ఉంటుంది. ఆ గమ్యాన్ని చేరుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ప్రయాణం మొదలుపెడతాం. అయితే మనం ఎక్కిన స్టేషన్ నుంచి గమ్యస్థానం చేరుకునే వరకు మధ్యలో ఎన్నో స్టేషన్లు వస్తాయి. కొందరు ప్రయాణికులు మనతో పాటు కొంత దూరం ప్రయాణిస్తారు. మరికొందరు కొద్దిసేపటికే దిగిపోతారు. ఇంకొందరు మధ్యలో ఎక్కుతారు.
మన జీవితం కూడా ఇలాంటిదే. మనం పుట్టినప్పటి నుంచి జీవిత ప్రయాణం మొదలవుతుంది. ఈ ప్రయాణంలో తల్లిదండ్రులు, స్నేహితులు, బంధువులు, సహోద్యోగులు, జీవిత భాగస్వామి ఇలా ఎంతోమంది మనతో కలిసి నడుస్తారు. అయితే ప్రతి ఒక్కరూ జీవితాంతం మనతోనే ఉంటారని చెప్పలేం. కొందరు కొంతకాలం మన జీవితంలో ఉంటారు. మరికొందరు కొన్ని అనుభవాలను ఇచ్చి దూరమవుతారు. కానీ ఎవరైనా మన నుంచి దూరమైనప్పుడు మనం దాన్ని అంగీకరించలేక బాధపడుతుంటాం. గతాన్ని పదేపదే గుర్తుచేసుకుంటూ వర్తమానంలోని సంతోషాన్ని కోల్పోతాం. నిజానికి ప్రతి ఒక్కరి ప్రయాణం వేరు. ఎవరి గమ్యం వారిది. ఎవరి దారి వారిది.
రైలు ప్రయాణంలో మన పక్కన కూర్చున్న వ్యక్తి ఎక్కడ దిగుతారో మనకు తెలుసు. కానీ జీవితంలో మనతో ప్రయాణించే వ్యక్తులు ఎప్పుడు దూరమవుతారో తెలియకపోవచ్చు. అందుకే మనతో ఉన్నంతకాలం వారిని ప్రేమించాలి, గౌరవించాలి. అదే సమయంలో వారు దూరమైనప్పుడు జీవితమే ఆగిపోయినట్లు భావించకూడదు. ఎందుకంటే ఒకరు వెళ్లిపోయినంత మాత్రాన మన జీవిత ప్రయాణం ముగిసిపోదు.
ప్రేమించాలి.. కానీ అతిగా అటాచ్మెంట్ పెంచుకోకూడదు
మనిషి బాధలకు కారణమయ్యే విషయాల్లో అతిగా పెంచుకునే అనుబంధాలు కూడా ఒకటి. మనకు నచ్చిన వ్యక్తి మనల్ని ఎప్పుడూ ఇలాగే ప్రేమించాలని, మనం అనుకున్నట్లే నడుచుకోవాలని, మన నుంచి ఎప్పటికీ దూరం కాకూడదని కోరుకుంటాం. మన అంచనాలకు తగ్గట్టుగా వారు ప్రవర్తించకపోతే బాధపడతాం. కొన్నిసార్లు కోపం తెచ్చుకుంటాం. మరికొన్నిసార్లు వారిని కోల్పోతామనే భయంతో మనశ్శాంతిని కూడా పణంగా పెడతాం.
రైలు ప్రయాణంలో మాత్రం మన ప్రవర్తన ఇందుకు భిన్నంగా ఉంటుంది. పక్కన కూర్చున్న వ్యక్తితో సరదాగా మాట్లాడతాం. వారి గురించి తెలుసుకుంటాం. మన దగ్గర ఉన్న ఆహారాన్ని పంచుకుంటాం. వారు ఏదైనా ఇస్తే సంతోషంగా తీసుకుంటాం. కొద్దిసేపట్లోనే పరిచయం పెరుగుతుంది. కానీ వారు తమ స్టేషన్లో దిగిపోతారని తెలిసినప్పుడు వారిని ఆపడానికి ప్రయత్నించం. వారితో గడిపిన సమయాన్ని ఒక మంచి అనుభవంగా గుర్తుంచుకుంటాం.
మరి జీవితంలో ఎందుకు అలా ఉండలేకపోతున్నాం?
ఎదుటివారిని ప్రేమించడం తప్పు కాదు. వారితో అనుబంధాన్ని పెంచుకోవడం కూడా తప్పు కాదు. కానీ మన సంతోషం మొత్తం ఎదుటివారి ప్రవర్తనపైనే ఆధారపడేలా చేసుకోవడం సమస్య. ఎవరైనా మనల్ని ప్రేమిస్తేనే మనం సంతోషంగా ఉండగలమని, ఎవరైనా మనతో ఉంటేనే మన జీవితం బాగుంటుందని అనుకోవడం మనల్ని బలహీనులుగా మారుస్తుంది. అందుకే మన జీవితంలో ఉన్నవారిని మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించాలి. వారి సంతోషంలో భాగం కావాలి. కష్టాల్లో వారికి అండగా నిలవాలి. అయితే వారు ఎప్పటికీ మనతోనే ఉంటారనే పట్టుదలతో మనల్ని మనం బాధపెట్టుకోకూడదు. గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఒక్కటే.. ప్రేమించడం మన చేతుల్లో ఉంటుంది. కానీ ప్రతి ఒక్కరూ మనతో జీవితాంతం ఉండాలని కోరుకోవడం మన చేతుల్లో ఉండదు. అనుబంధాలను ఆస్వాదించాలి కానీ వాటి కోసం మనశ్శాంతిని కోల్పోకూడదు.
చిన్న చిన్న గొడవలను వెంటనే వదిలేయడం నేర్చుకోవాలి
రైలు ప్రయాణంలో కొన్నిసార్లు చిన్న చిన్న గొడవలు జరుగుతుంటాయి. సీటు విషయంలోనో, కిటికీ విషయంలోనో, సామాను పెట్టే స్థలం విషయంలోనో ప్రయాణికుల మధ్య అభిప్రాయభేదాలు రావచ్చు. మొదట కొంత కోపం వచ్చినా.. కొద్దిసేపటికి ఆలోచిస్తాం. మన ప్రయాణం ఇంకొంతసేపే కదా! ఇంత చిన్న విషయానికి ఎందుకు గొడవపడాలని అనుకుంటాం. ఆ విషయాన్ని అక్కడితో వదిలేస్తాం.
కానీ అదే మన జీవితంలో జరిగితే మాత్రం రోజుల తరబడి ఆలోచిస్తాం. ఎవరైనా మనల్ని అవమానించారని భావిస్తే వారితో మాట్లాడటం మానేస్తాం. చిన్న అపార్థం కారణంగా ఏళ్ల తరబడి బంధాలను దూరం చేసుకుంటాం. కొన్నిసార్లు మనకు ఎంతో ఇష్టమైన వ్యక్తులతో కూడా మాట్లాడకుండా ఉంటాం. ఆ తర్వాత మనసులో బాధపడతాం.
ఒక్కసారి ఆలోచించండి.. మన జీవితం ఎంతకాలం ఉంటుందో మనకు తెలియదు. రేపు ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలియదు. అలాంటప్పుడు చిన్న చిన్న విషయాల కోసం మనకు ఇష్టమైన వారితో గొడవపడుతూ విలువైన సమయాన్ని ఎందుకు వృథా చేసుకోవాలి? ప్రతి విషయాన్నీ మనసుకు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి మాటకూ సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి గొడవలోనూ గెలవాల్సిన అవసరం అంతకంటే లేదు. కొన్నిసార్లు మనం మౌనంగా ఉండటమే మనశ్శాంతికి మంచిది. మరికొన్నిసార్లు మనమే ముందుగా మాట్లాడి సమస్యను పరిష్కరించుకోవడం మన బంధానికి మంచిది.
అయితే ప్రతి విషయంలోనూ మౌనంగా ఉండాలని, అవమానాలను భరించాలని దీని అర్థం కాదు. మన గౌరవానికి భంగం కలిగించే పరిస్థితుల్లో స్పష్టంగా మాట్లాడాలి. అవసరమైతే దూరంగా ఉండాలి. కానీ మార్చలేని చిన్న చిన్న విషయాల కోసం మనసును పాడు చేసుకోకూడదు. ప్రతి గొడవలో గెలవడం కంటే, మనసులో ప్రశాంతతను కాపాడుకోవడం గొప్ప విజయం. ఈ ఒక్క విషయం అర్థమైతే మన జీవితంలో అనవసరమైన బాధలు చాలా వరకు తగ్గుతాయి.
ఉన్నంతకాలం ఆనందంగా ఉండాలి.. వెళ్లిపోయిన తర్వాత జ్ఞాపకంగా మిగలాలి
రైలు ప్రయాణంలో మనకు ఎదురయ్యే ప్రతి వ్యక్తితో జీవితాంతం పరిచయం కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉండదు. కొందరితో కొన్ని నిమిషాలే మాట్లాడతాం. మరికొందరితో గంటలపాటు ప్రయాణిస్తాం. ఎవరో తమ జీవితంలోని మంచి విషయాలను మనతో పంచుకుంటారు. ఇంకొందరు మనకు సహాయం చేస్తారు. ప్రయాణం ముగిసిన తర్వాత ఎవరి దారిలో వారు వెళ్లిపోతారు. అయినా ఆ ప్రయాణంలో కలిగిన చిన్న చిన్న సంతోషాలు మనకు గుర్తుండిపోతాయి. ఒక అపరిచితుడు ఇచ్చిన చిరునవ్వు, ఒకరు పంచుకున్న ఆహారం, మరొకరు చేసిన సహాయం.. ఇవన్నీ మనసులో మంచి జ్ఞాపకాలుగా మిగిలిపోతాయి.
జీవితం కూడా ఇలాగే ఉండాలి. మనతో ఉన్నవారితో ప్రేమగా మాట్లాడాలి. మనకు చేతనైనంత సహాయం చేయాలి. మన వల్ల మరొకరి ముఖంలో చిరునవ్వు కనిపిస్తే అంతకంటే గొప్ప సంతోషం మరొకటి ఉండదు. ఎవరైనా మనకు మంచి చేస్తే కృతజ్ఞతతో ఉండాలి. మనం మరొకరికి మంచి చేసినప్పుడు ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకూడదు.
అదే సమయంలో మనం ప్రేమించిన వ్యక్తి దూరమైతే, ఆ బంధంలో గడిపిన మంచి సమయాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. బాధ కలిగించిన విషయాలనే పదేపదే గుర్తుచేసుకోకుండా, ఆ అనుబంధం మనకు నేర్పిన పాఠాలను గుర్తుంచుకోవాలి. మన జీవితంలోకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక అనుభవాన్ని అందిస్తారు. కొందరు ప్రేమను నేర్పిస్తారు. మరికొందరు సహనాన్ని నేర్పిస్తారు. ఇంకొందరు మనల్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడతారు.
గమ్యంపై దృష్టి పెట్టాలి.. ప్రయాణాన్ని ఆస్వాదించాలి
రైలు ఎక్కిన ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక గమ్యం ఉంటుంది. మనం ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు చుట్టూ కనిపించే దృశ్యాలను ఆస్వాదిస్తాం. తోటి ప్రయాణికులతో మాట్లాడతాం. మధ్యలో వచ్చే స్టేషన్లను చూస్తాం. ప్రయాణంలో చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఎదురైనా వాటిని దాటుకుంటూ ముందుకు సాగుతాం. ఎందుకంటే మన దృష్టి చివరకు చేరుకోవాల్సిన గమ్యంపై ఉంటుంది.
మన జీవితంలోనూ అంతే. మనకు కొన్ని లక్ష్యాలు ఉంటాయి. కుటుంబాన్ని సంతోషంగా ఉంచుకోవాలనుకుంటాం. మంచి ఉద్యోగం సంపాదించాలనుకుంటాం. ఆర్థికంగా ఎదగాలనుకుంటాం. పిల్లలకు మంచి భవిష్యత్తును అందించాలనుకుంటాం. మనకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలనుకుంటాం. ఈ లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి నిరంతరం కష్టపడాలి.
కానీ గమ్యాన్ని చేరుకోవాలనే ఆలోచనలో ప్రస్తుత జీవితాన్ని మర్చిపోకూడదు. భవిష్యత్తులో డబ్బు సంపాదించిన తర్వాత సంతోషంగా ఉంటానని, మంచి స్థాయికి చేరుకున్న తర్వాత ప్రశాంతంగా జీవిస్తానని అనుకుంటూ ఈరోజు మనకు ఉన్న ఆనందాన్ని వాయిదా వేయకూడదు. చివరిగా ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకోండి.. జీవితం కూడా ఒక రైలు ప్రయాణమే. ఎవరు మనతో ఎంతదూరం ప్రయాణిస్తారో మనకు తెలియదు. కానీ వారు మనతో ఉన్నంతకాలం ప్రేమను పంచవచ్చు. చిన్న చిన్న విషయాలను వదిలేయవచ్చు. అనవసరమైన అంచనాలను తగ్గించుకోవచ్చు. మన గమ్యం వైపు ముందుకు సాగుతూనే ఈ క్షణాన్ని ఆనందంగా గడపవచ్చు.