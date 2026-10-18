Snake Facts: ఒక పాము మరో పామును కాటేస్తే ఏమవుతుంది?
Snake Facts: పాము కాటేస్తే ప్రాణాలు పోయే ప్రమాదం ఉంటుందని తెలిసిందే. అయితే ఒక విషపూరిత పాము మరో పామును కాటేస్తే ఏమవుతుంది? ముఖ్యంగా, ఒకే జాతికి చెందిన పామును కాటేస్తే విషం పనిచేస్తుందా? తనను తాను కాటేసుకుంటే చనిపోతుందా? తెలుసుకుందాం.
ఒక పాము మరో పామును కాటేస్తే ఏమవుతుంది?
సాధారణంగా పాము విషం అనేది తన ప్రత్యర్థిని లేదా ఆహారాన్ని చంపడానికి ఉపయోగపడే పదార్థం. అయితే ఒక పాము మరో పామును కాటేసినప్పుడు దాని శరీరంలోకి వెళ్లిన విషం ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందనేది కొన్ని అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కాటేసిన పాము ఏ జాతికి చెందినది? కాటుకు గురైన పాము ఏ జాతికి చెందినది? ఎంత మోతాదులో విషం శరీరంలోకి వెళ్లింది? వంటి అంశాలు ఇందులో కీలకం. ఒకే జాతికి చెందిన రెండు పాములు ఒకదానికొకటి కాటు వేస్తే, కొన్ని సందర్భాల్లో విషం ప్రభావం తక్కువగా ఉండవచ్చు. అయితే ఆ పాముకు విషం పూర్తిగా పనిచేయదని చెప్పలేం. కాటు వల్ల గాయాలు కావచ్చు. విషం ప్రభావం కూడా కనిపించవచ్చు.
ఒకే జాతి పాములకు విషం ఎందుకు తక్కువగా పనిచేస్తుంది?
కొన్ని పాముల శరీరంలో తమ జాతికి చెందిన పాముల విషంలోని కొన్ని పదార్థాల ప్రభావాన్ని తగ్గించే సహజ రక్షణ వ్యవస్థ ఉంటుంది. దీనిని విష నిరోధకత (Venom Resistance) అంటారు. విషంలోని కొన్ని పదార్థాలు శరీర కణాలపై దాడి చేయకుండా అడ్డుకునేలా వాటి శరీరంలో కొన్ని ప్రోటీన్లు, ఇతర జీవరసాయన లక్షణాలు పనిచేస్తాయి.
ఉదాహరణకు, కొన్ని కోబ్రా జాతుల పాముల్లో వాటి విషంలోని కొన్ని నాడీ వ్యవస్థను ప్రభావితం చేసే పదార్థాలకు నిరోధకత ఉంటుంది. అయితే అన్ని పాముల్లోనూ ఈ రక్షణ ఒకే స్థాయిలో ఉండదు. ఒకే జాతికి చెందిన పాముల మధ్య కూడా నిరోధకతలో తేడాలు ఉండవచ్చు. అందువల్ల ఒక కోబ్రా మరో కోబ్రాను కాటేస్తే విషం అసలు పనిచేయదని భావించడం సరికాదు.
వేరే జాతి పామును కాటేస్తే ప్రాణాపాయం ఉంటుందా?
అవును. ఒక జాతికి చెందిన విషపూరిత పాము మరో జాతికి చెందిన పామును కాటేస్తే, ఆ విషం తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే ప్రతి పాము విషంలో ఉండే పదార్థాలు, వాటి ప్రభావం ఒకేలా ఉండవు. కొన్ని పాముల విషం నాడీ వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుంది. మరికొన్ని పాముల విషం రక్తం గడ్డకట్టే విధానాన్ని దెబ్బతీయవచ్చు లేదా కణజాలాన్ని దెబ్బతీయవచ్చు. ఒక పాము శరీరంలో ఒక రకమైన విషాన్ని తట్టుకునే సామర్థ్యం ఉన్నప్పటికీ, మరో జాతి విషాన్ని తట్టుకోలేకపోవచ్చు. ఉదాహరణకు, కింగ్ కోబ్రా వంటి విషపూరిత పాము మరో జాతికి చెందిన పామును కాటేస్తే, ఆ పాము విష ప్రభావంతో చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అయితే ఫలితం విషం స్వభావం, మోతాదు, కాటుకు గురైన పాము శరీరంలోని నిరోధకతపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
పాము తనను తాను కాటేసుకుంటే ఏమవుతుంది?
పాములు సాధారణంగా తమను తాము కాటేసుకోవడం చాలా అరుదు. అయితే అనుకోకుండా తన శరీరాన్ని కాటేసుకున్నా, విషం వల్ల తప్పనిసరిగా చనిపోతుందని చెప్పలేం. కొన్ని పాములకు తమ విషంలోని కొన్ని పదార్థాలపై సహజ నిరోధకత ఉంటుంది. అయితే పాము తన విషానికి పూర్తిగా రోగనిరోధక శక్తి కలిగి ఉంటుందని అనుకోవడం తప్పు. విషం శరీరంలోకి ఎంత మోతాదులో వెళ్లింది, ఏ భాగంలోకి చేరింది, ఆ పాముకు ఎంత నిరోధకత ఉంది అనే అంశాలు ప్రభావం చూపుతాయి. కాటు వల్ల గాయాలు కూడా కావచ్చు. అందువల్ల పాము తనను తాను కాటేసుకున్నా ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదనే వాదనకు శాస్త్రీయంగా పూర్తి ఆధారాలు లేవు. పాముల విష నిరోధకత జాతిని బట్టి మారుతుంది.
పాములు విషాన్ని ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాయి?
పాములు తమ విషాన్ని ప్రధానంగా ఆహారాన్ని పట్టుకోవడానికి, అవసరమైనప్పుడు ఆత్మరక్షణ కోసం ఉపయోగిస్తాయి. విషం తయారు చేయడం, దాన్ని నిల్వ ఉంచడం పాముల శరీరంలో జరిగే జీవ ప్రక్రియలు. విషాన్ని ఉపయోగించిన తర్వాత దాన్ని తిరిగి ఉత్పత్తి చేయడానికి సమయం పడుతుంది. అందుకే విషపూరిత పాములు ప్రతి సందర్భంలోనూ విషాన్ని ఉపయోగించవు. కొన్ని సందర్భాల్లో విషం తక్కువగా విడుదల కావచ్చు లేదా విషం విడుదల కాకుండానే కాటు వేయవచ్చు. దీనిని సాధారణంగా డ్రై బైట్ (Dry Bite) అంటారు.