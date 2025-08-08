వ్యాక్సిన్ల మాయలో పడకండి... సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి ఈ ఏడు సూత్రాలు చాలు
Health Tips : మీరు అనారోగ్య సమస్యల బారిన పడకుండా వ్యాక్సిన్లు తీసుకుంటున్నారా..? ఈ మాయలో పడకండి. చాలా సింఫుల్ గా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునే మార్గాలివే…
పెరుగుతున్న గుండెపోటు మరణాలు
ఒక పేపర్ పెన్ను తీసుకోండి .
2010 - 2020 .. ఈ పదేళ్ల కాలంలో మీకు తెలిసి ఎంతమంది గుండెపోటుతో పోయారో రాయండి.
2022 అంటే కరోనా వ్యాక్సిన్లు బలవంతంగా గుచ్చాక .. ఈ మూడేళ్ళ కాలం ఎంత మంది పోయారో రాయండి.
ఈ మూడేళ్ళ కాలంలో గుండెపోటుతో పోయినవారి సంఖ్య కనీసం అయిదు రెట్లు ఉంటుంది.
"ఆబ్బె గుండెపోట్లు గతంలో కూడా జరిగేవి. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా రావడం వల్ల దీనికి విపరీత ప్రచారం వస్తోంది" అనే మాటలు ఎంత మోసపూరితమో గ్రహించండి.
పెరుగుతున్న హాస్పిటల్ ఖర్చులు
అలాగే ఒక పని చెయ్యండి.
మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రులపై పెట్టిన ఖర్చుల లెక్కలు తీయండి.
మీ వయసు నలబై అనుకొందాము.
మొదటి 37 ఏళ్లలో ఎంత ఖర్చు పెట్టి వుంటారో.. ఈ మూడేళ్ళలో అంతకంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టివుంటారు.
వెయ్యి మందిలో కనీసం అయిదు వందల మందికి ఇది వర్తిస్తుంది.
వ్యాక్సిన్లు గుచ్చేటప్పుడు... " అది సంజీవిని" అని బొంకిన నోళ్లే ఇప్పుడు "ఆబ్బె గుండెపోట్లు సోషల్ మీడియా మాయ" అని వాగుతున్నాయి.
వ్యాక్సిన్ల మాయ
ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు "వాక్సిన్లు అయిపోయాయి కదా?.. అని ఎవరైనా అడగొచ్చు .
అంతం కాదు.. ఇది ఆరంభం..
సెర్వికల్ కాన్సర్ అని ఫ్లూ అని ఇంకోటని వరుస బెట్టి వస్తున్నాయి. కరోనాకు కొమ్ములు అమర్చి కొత్త దాన్ని చేయడం... దానికోసం కొత్త వాక్సిన్లు చేయడం.. ఇలా అనేక కుట్రలు.
రక్తం మరిగిన పులి.
ఆరోగ్యం కోసం ఈ ఏడు విషయాలు గుర్తుంచుకొండి
1 . ఆకుకూరలు బాగా తినండి . . కాయగూరలు, పళ్ళు , నట్స్..
తినే ఫుడ్ లో ఇవి యాభై శాతం ఉండాలి. మరో 30 శాతం దాక ప్రోటీన్.
సింపుల్ కార్బ్స్ తినొద్దు. అంటే మైదా వద్దు . బ్రెడ్స్, నాన్, పుల్కా వద్దు.
తెల్లన్నం తగ్గించండి. రాగులు, జొన్నలు మంచిది. అలాగే సిరి ధాన్యాలు కూడా.
2 . రోజూ స్రీలు మూడు లీటర్లు, పురుషులు నాలుగు లీటర్ల నీరు తాగాలి.
3 . ఒమేగా త్రి ఫాటీ ఆసిడ్స్ బాడీకి ఇవ్వండి . సముద్రపు చేపలు. వాల్ నట్స్ లో ఇవి ఎక్కువగా ఉంటాయి.
అలాగే యాంటి ఆక్సిడెంట్స్ కూడా . బెర్రీస్, ఆకుకూరల్లో ఇవి సమృద్ధిగా ఉంటాయి.
4 . ప్రతిరోజు ఏడు నుంచి తొమ్మిది గంటల నిద్ర తప్పనిసరి.
5 . వంటకాల్లో పసుపు, అల్లం బాగా వాడండి.
6 . డి వింటమిన్ కోసం ఎండ శరీరానికి తాకాలి
7 వ్యాయామం... నడక, యోగా, జిమ్.
మీ యాంటిబాడీస్ పై లోడ్ తగ్గించుకోండిలా
పైన పేర్కొన్న 7 విషయాలను ప్రతిరోజు పాటిస్తే మీ శరీరంలోని యాంటి యాంటి బాడీలపై ఓవర్ లోడ్ తగ్గిపోతుంది.
చక్కర వ్యాధికి, అధిక బిపికి, బరువు తగ్గడానికి.. ఇవే సూత్రాలు.