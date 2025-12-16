Telugu

ఉసిరిని రెగ్యులర్ గా తీసుకుంటే కలిగే లాభాలు ఇవే!

health-life Dec 16 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
విటమిన్ సి

ఉసిరిలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు ఉసిిరి యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. 

Image credits: Getty
వ్యాధుల నుంచి రక్షణ

వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు, ఇతర సీజనల్ వ్యాధుల నుంచి త్వరగా కోలుకోవడానికి ఉసిరి సహాయపడతుంది.

Image credits: Getty
శ్వాసకోశ వ్యాధులు

జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి వంటి శ్వాసకోశ వ్యాధులు రాకుండా ఉసిరి నివారిస్తుంది. 

Image credits: Getty
బరువు తగ్గడానికి

ఉసిరిని రోజూ తినడం వల్ల బరువు తగ్గడంతో పాటు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు నియంత్రణలో ఉంటాయి.

Image credits: Getty
అధిక కొలెస్ట్రాల్

డయాబెటిస్ లేదా అధిక కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నవారు ఉసిరిని తీసుకుంటే మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Image credits: Getty

