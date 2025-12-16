ఉసిరిలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు ఉసిిరి యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది.
వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు, ఇతర సీజనల్ వ్యాధుల నుంచి త్వరగా కోలుకోవడానికి ఉసిరి సహాయపడతుంది.
జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి వంటి శ్వాసకోశ వ్యాధులు రాకుండా ఉసిరి నివారిస్తుంది.
ఉసిరిని రోజూ తినడం వల్ల బరువు తగ్గడంతో పాటు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు నియంత్రణలో ఉంటాయి.
డయాబెటిస్ లేదా అధిక కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నవారు ఉసిరిని తీసుకుంటే మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
