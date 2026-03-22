Drinking Tips: మంచి నీళ్లు ఎలా తాగాలో 90 శాతం మందికి తెలియదు.. ఈ 8 విషయాలు తెలుసుకోండి
Drinking Tips: ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి నీరు అత్యంత కీలకం. శరీరంలో జరిగే చాలా జీవక్రియలకు నీరు అవసరం. మనలో చాలా మంది దాహం వేసినప్పడు, భోజనం చేశాక నీళ్లు తాగుతుంటాం. అయితే నీటిని తాగేందుకు కూడా కొన్ని సరైన విధానాలున్నాయని మీకు తెలుసా.?
పడుకునే ముందు కొంత సమయం ముందే నీరు తాగడం మంచిది
రాత్రి నిద్రకు వెళ్లే ముందు నీరు తాగడం శరీరానికి ఉపయోగకరం. అయితే నిద్రకు వెళ్లే క్షణం ముందు తాగడం కంటే ఒక గంట ముందే తాగడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల శరీరంలోని కణజాలం పునరుద్ధరణకు సహాయపడుతుంది. అలాగే రోజంతా శరీరంలో పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలు బయటకు వెళ్లడానికి సహకరిస్తుంది. అదే సమయంలో నిద్రలో మధ్యలో లేచి బాత్రూమ్కు వెళ్లాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది.
రోజంతా కొద్దికొద్దిగా నీరు తాగే అలవాటు చేసుకోండి
చాలామంది దాహం ఎక్కువగా వేసినప్పుడు ఒక్కసారిగా పెద్ద మొత్తంలో నీరు తాగుతారు. ఇది శరీరానికి మంచిది కాదు. దీని బదులుగా రోజంతా చిన్న చిన్న మోతాదుల్లో నీరు తాగడం ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. ఇలా చేయడం వల్ల శరీరం నీటిని సులభంగా గ్రహిస్తుంది. అలాగే మూత్రపిండాలు, గుండెపై పడే ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది. కాబట్టి కేవలం దాహం వేసినప్పుడు మాత్రమే కాకుండా అప్పుడప్పుడు కూడా నీరు తాగుతుండాలి.
కూల్ వాటర్కి బదులుగా సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలోని నీరు మంచిది
ఫ్రిజ్లోని చల్లని నీరు తాగడం చాలా మందికి అలవాటు. కానీ అతి చల్లని నీరు జీర్ణక్రియను మందగింపజేస్తుంది. శరీరం ఆ నీటిని వేడి చేయడానికి అదనపు శక్తి వినియోగించాల్సి వస్తుంది. అందుకే సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలో లేదా స్వల్పంగా గోరువెచ్చగా ఉన్న నీరు తాగితే జీర్ణక్రియ సులభంగా జరుగుతుంది.
భోజనం చేస్తున్నప్పుడు నీరు తాగడం తగ్గించండి
తినేటప్పుడు నీరు తాగితే జీర్ణరసాల ప్రభావం తగ్గే అవకాశం ఉంది. దీని వల్ల ఆహారం సరిగ్గా జీర్ణం కావడం ఆలస్యమవుతుంది. అందుకే భోజనం చేయడానికి సుమారు అరగంట ముందు నీరు తాగడం లేదా భోజనం చేసిన తర్వాత గంట తరువాత తాగడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
శరీర బరువుకు అనుగుణంగా నీటి మోతాదు నిర్ణయించాలి
ప్రతి ఒక్కరికి ఒకే పరిమాణంలో నీరు సరిపోదు. వ్యక్తి బరువును బట్టి రోజుకు తాగాల్సిన నీటి మోతాదు మారుతుంది. సాధారణంగా శరీర బరువు కిలోలకు 30 మిల్లీలీటర్ల నీరు తాగడం సరైన మోతాదుగా భావిస్తారు. ఉదాహరణకు 70 కిలోల బరువు ఉన్న వ్యక్తి రోజుకు సుమారు 2 లీటర్లకు పైగా నీరు తాగడం మంచిది.
వ్యాయామానికి ముందే నీరు తాగడం శరీరానికి సహాయపడుతుంది
వ్యాయామం చేసే సమయంలో దాహం వేస్తే నీరు తాగుతారు. కానీ నిపుణుల ప్రకారం వ్యాయామం ప్రారంభించడానికి 20 నుంచి 30 నిమిషాల ముందు నీరు తాగితే శరీరం ఎక్కువసేపు చురుకుగా ఉంటుంది. కండరాల పనితీరు మెరుగవుతుంది. త్వరగా అలసట రాకుండా సహాయపడుతుంది.
నీరు తాగేటప్పుడు తొందరపడకండి
చాలామంది నిల్చుని లేదా నడుస్తూ నీరు తాగుతుంటారు. కానీ నెమ్మదిగా, ప్రశాంతంగా నీరు తాగడం శరీరానికి మంచిది. త్వరగా తాగితే శరీరం ఆ నీటిని పూర్తిగా గ్రహించలేకపోవచ్చు. దీని వల్ల కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
ఎప్పుడూ స్వచ్ఛమైన నీటినే తాగండి
శుద్ధి చేయని నీటిలో కొన్ని రకాల రసాయనాలు, లోహాలు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇవి శరీరానికి హానికరం. దీర్ఘకాలంలో మూత్రపిండాల వంటి సమస్యలకు కారణం కావచ్చు. అందుకే ఎప్పుడూ ఫిల్టర్ చేసిన లేదా బాగా శుద్ధి చేసిన నీటిని మాత్రమే తాగే అలవాటు చేసుకోవాలి. ఈ చిన్న చిన్న అలవాట్లు పాటిస్తే శరీరానికి అవసరమైన నీటి ప్రయోజనం పూర్తిగా లభిస్తుంది. సరైన విధంగా నీరు తాగడం కూడా ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం.
గమనిక: ఈ వివరాలు కేవలం ప్రాథమిక సమాచారంగ మేరకు మాత్రమే. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వైద్యుల సూచనలు పాటించడమే మంచిది.