హైదరాబాద్లో బతకాలంటే నెలకు ఎంత ఖర్చవుతుంది.?
Hyderabad: విద్య, ఉద్యోగం, వ్యాపారం.. ఇలా రకరకాల కారణాలతో పట్టణాల బాట పడుతోన్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. దేశంలో ప్రధాన నగరాల్లో జీవన వ్యయాలపై అంతర్జాతీయ గణాంక సంస్థ నంబియో మార్చి రిపోర్ట్ విడుదల చేసింది.
హైదరాబాద్లో జీవన వ్యయం కాస్త తక్కువ
అంతర్జాతీయ గణాంక సంస్థ 'నంబియో' మార్చి 2026 రిపోర్ట్లో పలు ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. హైదరాబాద్లో జీవన వ్యయం కాస్త తక్కువగా ఉన్నట్లు ఇందులో వెల్లడైంది. ఇతర మెట్రో నగరాలతో పోలిస్తే హైదరాబాద్లో అద్దెలు తక్కువగా ఉండటం ప్రధాన కారణం. ఇక్కడ కాస్ట్ ఇండెక్స్ 21.1గా ఉండగా, రెంట్ ఇండెక్స్ కేవలం 5.6 పాయింట్ల వద్ద ఉండటం విశేషం. దీంతో ఒక వ్యక్తి అద్దెను మినహాయిస్తే నెలకు సుమారు రూ.12 వేల నుంచి రూ.50 వేల మధ్య ఖర్చుతో జీవించగలుగుతున్నాడు. ఇదే పరిస్థితి ముంబై లేదా ఢిల్లీలో ఉండదు.
కొనుగోలు శక్తిలో హైదరాబాద్ ముందంజ
హైదరాబాద్లో నివసించే వారికి ఉన్న మరో ప్లస్ పాయింట్ కొనుగోలు శక్తి. సుమారు 154 పాయింట్లతో ఇది దేశంలోని మెట్రో నగరాల్లో అగ్రస్థానంలో ఉంది. అంటే ఇక్కడ సంపాదించే డబ్బుతో ఇతర నగరాల కంటే ఎక్కువ సౌకర్యాలు పొందే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఐటీ ఉద్యోగులు, యువ కుటుంబాలు హైదరాబాద్ వైపు ఆకర్షితులవుతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా పెరిగిన ఖర్చులు… మధ్యతరగతికి భారంగా మారుతున్నాయి. నింబో విడుదల చేసిన తాజా రిపోర్ట్ ప్రకారం, 2026 నాటికి దేశంలో జీవన వ్యయం గణనీయంగా పెరిగింది. అద్దెలు, రోజువారీ అవసరాల ధరలు 15 నుంచి 20 శాతం వరకు పెరిగినట్లు వెల్లడించింది. మెట్రో నగరాల్లో ఒక వ్యక్తి అద్దె లేకుండానే నెలకు దాదాపు రూ.27,000కు పైగా ఖర్చు అవుతోంది. అదే నలుగురుతో కూడిన కుటుంబానికి సుమారు రూ.98,000 అవసరం అవుతోంది.
అద్దెల విషయంలో ముంబై టాప్
దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో అద్దెల భారమే పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఒక సాధారణ ఇల్లు తీసుకోవాలంటేనే భారీ మొత్తాన్ని వెచ్చించాల్సి వస్తోంది. అదే పరిస్థితి బెంగళూరు, ఢిల్లీ నగరాల్లో కూడా కనిపిస్తోంది. నగర కేంద్రాల్లో నివసించాలంటే కుటుంబ ఆదాయంలో పెద్ద భాగం అద్దెకు వెళ్లిపోతుంది.
నిత్యావసరాల ధరలు కూడా పెరిగిపోతున్నాయి
నెలవారి ఖర్చులో అద్దెలే కాదు, రోజువారీ అవసరాల ధరలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. పాలు, బియ్యం, బ్రెడ్ వంటి వస్తువుల ధరలు పెరగడంతో వంటింటి ఖర్చు గణనీయంగా పెరిగింది. దీనికి తోడు పెట్రోల్ ధరలు కూడా అధికంగా ఉండటంతో రవాణా ఖర్చులు పెరిగిపోయాయి. సొంత వాహనం ఉన్నవారికి ఇది మరింత భారంగా మారింది.
ఇతర నగరాలతో పోలిస్తే హైదరాబాద్, పుణె, కోల్కతా కొంత ఊరట
ఖర్చులు అధికంగా ఉన్న మెట్రోల మధ్య హైదరాబాద్, పుణె, కోల్కతా నగరాలు కొంతవరకు సౌకర్యవంతమైన జీవనాన్ని అందిస్తున్నాయి. ప్రత్యేకంగా కోల్కతా తక్కువ ఖర్చుతో జీవించగల నగరంగా నిలుస్తోంది. పుణెలో జీవన నాణ్యత మెరుగ్గా ఉండగా, హైదరాబాద్లో ఆదాయం ఖర్చుల సమతుల్యత కనిపిస్తోంది.