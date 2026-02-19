- Home
Dentist: దంతాలు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని తెలిసిందే. అందుకే ఏడాదిలో ఒకసారైనా డెంటిస్ట్ను సంప్రదించాలని చెబుతుంటారు. అయితే డెంటిస్టుల వద్దకు వెళ్లే ముందు కొన్ని తప్పులు చేయకూడదని మీకు తెలుసా.?
మేకప్కు దూరంగా ఉండండి
డెంటిస్ట్ వద్దకు వెళ్లేటప్పుడు హెవీ మేకప్ చేయడం మంచిది కాదు. ముఖ్యంగా ఫౌండేషన్, లిప్స్టిక్ వంటివి తప్పించుకోవడం మంచిది. చికిత్స సమయంలో నోరు ఎక్కువసేపు తెరిచి ఉంచాల్సి ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో అనస్థీషియా ఇవ్వడం వల్ల ముఖం కొంతసేపు స్పర్శ కోల్పోతుంది. అందుకే సాదాసీదా లుక్ మంచిది.
పరిపూర్ణమైన నవ్వు ఆశించకండి
కాస్మెటిక్ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ కోసం వెళ్లేటప్పుడు సినిమా హీరో లేదా హీరోయిన్ లాంటి నవ్వు కావాలని ఫోటోలు చూపించడం ఎప్పుడూ సరైనది కాదు. ప్రతి వ్యక్తి దంతాల ఆకారం, రంగు, నిర్మాణం వేరు వేరు. అందరికీ ఒకే విధమైన నవ్వు సరిపోదు. మీ ముఖ నిర్మాణానికి తగ్గట్టే డెంటిస్ట్ డిజైన్ చేస్తారు. కాబట్టి వారి సలహాపై నమ్మకం ఉంచడం ఉత్తమం.
మీ వైద్య చరిత్రను తప్పకుండా తెలియజేయండి
మీకు ఉన్న పాత వ్యాధులు, ఇటీవల చేసిన శస్త్రచికిత్సలు, మీరు తీసుకుంటున్న మందులు వంటి వివరాలు ముందుగానే చెప్పాలి. కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలున్నవారికి ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు అవసరం అవుతాయి. కొన్నిసార్లు యాంటీబయాటిక్స్ కూడా ముందుగా ఇవ్వాల్సి రావచ్చు. సరైన సమాచారం ఉంటేనే సురక్షిత చికిత్స సాధ్యం.
ఖాళీ కడుపుతో వెళ్లకండి
అపాయింట్మెంట్కు ముందు ఏమి తింటారో కూడా ముఖ్యం. పూర్తిగా ఖాళీ కడుపుతో వెళ్లకండి. అలాగే చాలా భారమైన ఆహారం కూడా తినకండి. ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉన్న తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోవడం మంచిది. ఖాళీ కడుపుతో వెళ్తే చికిత్స సమయంలో తలనొప్పి, తల తిరగడం లేదా అసౌకర్యం కలగవచ్చు.
ఆల్కహాల్కు దూరంగా ఉండండి
భయాన్ని తగ్గించుకోవడానికి కొందరు అపాయింట్మెంట్ ముందు ఆల్కహాల్ సేవిస్తారు. ఇది చాలా ప్రమాదకరం. డెంటల్ మందులతో రియాక్షన్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. చికిత్స సమయంలో డెంటిస్ట్ అనస్థీషియా ఇస్తారు కాబట్టి నొప్పి అనిపించదు. అవసరమైతే చికిత్స తర్వాత సరైన మందులు వారు సూచిస్తారు. మొత్తం మీద డెంటిస్ట్ వద్దకు వెళ్లే ముందు చిన్నచిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే చికిత్స సులభంగా, సురక్షితంగా పూర్తవుతుంది.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు కేవలం ప్రాథమిక సమాచారం మేరకు మాత్రమే. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వైద్యుల సూచనలు పాటించడమే ఉత్తమం.