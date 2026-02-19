- Home
Copper: ఇళ్లలోని వైర్లు నుంచి ఎలక్ట్రిక్ కార్ల ఛార్జింగ్ సిస్టమ్ల వరకు కాపర్ అవసరం ఉంటుంది. అయితే త్వరలోనే కాపర్ కొరత సమస్య తలెత్తవచ్చని అమెరికాలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మిచగాన్ పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఆధునిక జీవితానికి కాపర్ పునాది
కాపర్ సాధారణ లోహం కాదు. ఇది విద్యుత్ ఉత్పత్తి, పంపిణీ, నిల్వలో కీలక భాగం. హైస్పీడ్ ఇంటర్నెట్ నెట్వర్క్లు, పవర్ గ్రిడ్లు, పరిశ్రమల యంత్రాలు అన్నింటికీ కాపర్ అవసరం. ఈ పరిశోధనకు నాయకత్వం వహించిన భూగర్భ శాస్త్రవేత్త ఆడమ్ సిమన్ ప్రకారం, మౌలిక వసతులు, డిజిటల్ అభివృద్ధి, విద్యుత్ వ్యవస్థలన్నింటికీ కాపర్ ప్రధాన వనరుగా పనిచేస్తుంది. సరఫరా పెరగకపోతే ప్రపంచ అభివృద్ధి నెమ్మదిస్తుంది అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
2050 నాటికి భారీగా పెరుగనున్న డిమాండ్
ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి ఏడాది సుమారు 23 మిలియన్ టన్నుల కాపర్ తవ్వుతున్నారు. ఇదే జీవనశైలిని కొనసాగిస్తే 2050 నాటికి ఈ అవసరం 37 మిలియన్ టన్నులకు చేరుతుంది. అయితే పూర్తిగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, 100 శాతం పునరుత్పాదక శక్తి వైపు మారితే అవసరం 91.7 మిలియన్ టన్నులకు పెరుగుతుంది. ఇది ప్రస్తుత ఉత్పత్తితో పోలిస్తే భారీ వ్యత్యాసం. దీంతో రానున్న రోజుల్లో కాపర్ ధరలు రెట్టింపు అవుతాయని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
కొత్త గనుల ఏర్పాటు ఎందుకు కష్టం?
కాపర్ తవ్వకం చాలా ఖరీదైన ప్రక్రియ. ఉదాహరణకు మంగోలియాలో ఒక టన్ను వార్షిక ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో గని నిర్మించడానికి సుమారు 18,916 డాలర్లు ఖర్చవుతుంది. అమెరికాలో అయితే ఇది 29,614 డాలర్లకు చేరుతుంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో కాపర్ ధర టన్నుకు సుమారు 13,000 డాలర్లు మాత్రమే. తవ్వక ఖర్చు మార్కెట్ ధర కంటే ఎక్కువగా ఉంటే కంపెనీలు కొత్త గనులు ప్రారంభించేందుకు ముందుకు రావు. అందుకే కాపర్ ధరలు గణనీయంగా పెరగాల్సిన అవసరం ఉందని పరిశోధకులు అంటున్నారు.
రీసైక్లింగ్ సరిపోదు
రీసైక్లింగ్ ద్వారా కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. 2050 నాటికి సుమారు 13.4 మిలియన్ టన్నుల కాపర్ రీసైక్లింగ్ ద్వారా పొందవచ్చని అంచనా. తక్కువ నాణ్యత గల రాళ్ల నుంచి లేదా పాత గనుల అవశేషాల నుంచి కూడా కాపర్ తీసుకోవచ్చు. కొన్ని రంగాలు అల్యూమినియం లేదా ప్లాస్టిక్ వంటి ప్రత్యామ్నాయాలను పరిశీలిస్తున్నాయి. అయితే ఇవి తయారీ సమయంలో ఎక్కువ కాలుష్యం కలిగించే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల రీసైక్లింగ్, ప్రత్యామ్నాయాలు మాత్రమే సరిపోవు అని అధ్యయనం చెబుతోంది.
విధాన మార్పులు అవసరం
భూమిలో కాపర్ పూర్తిగా అయిపోయిందని కాదు. కానీ అవసరానికి తగ్గ వేగంతో ఉత్పత్తి చేయడం పెద్ద సవాల్. కొత్త గనులకు అనుమతులు పొందేందుకు సంవత్సరాలు, కొన్నిసార్లు దశాబ్దాలు పడుతున్నాయి. అనుమతి ప్రక్రియను సులభతరం చేయడం, పారదర్శక మార్కెట్ వ్యవస్థలు, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు హామీలు అవసరం అని పరిశోధకులు సూచిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అమెరికాలో ప్రతి వ్యక్తికి సుమారు 441 పౌండ్ల కాపర్ మౌలిక వసతుల రూపంలో ఉంది. భారత్ లేదా ఆఫ్రికా దేశాల్లో ఇది ఒక పౌండ్ కంటే తక్కువ. అందరికీ సమాన జీవన ప్రమాణం అందించాలంటే మరింత కాపర్ అవసరం.