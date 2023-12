దేశంలో విజృంభిస్తున్న కరోనా.. జేఎన్1 వేరియంట్ లక్షణాలు ఇవే..!

ఈ మహమ్మారిని తొందరగా గర్తించడం వల్ల ఇతరులకు వ్యాపించకుండా ఉండేలా చేయవచ్చు. అసలు.. ఈ కొత్త వేరియంట్ జేఎన్ 1 కోవిడ్ లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం...



కరోనా మహ్మారి దేశాన్ని వదిలిపెట్టేలా లేదు. చాలా కాలం త్వాత మళ్లీ కోవిడ్ దేశంలో విజృంభించడం మొదలుపెట్టింది. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ లో మొదట అమెరికాలో ఈ వేరియంట్ కేసులు నమోదవ్వడం మొదలయ్యాయి. ఇప్పుడు భారత్ లోకి కూడా ప్రవేశించింది. కేవలం 24గంటల్లో 628మంది లో ఈ వేరియంట్ ని కనుగొనడం గమనార్హం. ఈ కేసులు పెరగకుండా కంట్రోల్ చేయడానికి , వ్యాప్తి చెందకుండా నిరోధించడానికి కోవిడ్ నిఘాను పెంచాలని భారతదేశంలోని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ రాష్ట్రాలను కోరింది. వేరియంట్ వ్యాప్తిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఇది మన రోగనిరోధక వ్యవస్థలను తప్పించుకోవడంలో మరింతగా వ్యాపించవచ్చు లేదా మెరుగ్గా ఉండవచ్చు అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.



COVID-19 sub variant JN.1 07

ఈ మహమ్మారిని తొందరగా గర్తించడం వల్ల ఇతరులకు వ్యాపించకుండా ఉండేలా చేయవచ్చు. అసలు.. ఈ కొత్త వేరియంట్ జేఎన్ 1 కోవిడ్ లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం...



COVID-19 sub variant JN.1 08

JN.1 ప్రధాన సంకేతాలు, లక్షణాలు

1. దగ్గు: నిరంతర దగ్గు అనేది ఒక సాధారణ లక్షణం. 2. జలుబు: సాధారణ జలుబు లక్షణాలు, ముక్కు కారడం లేదా మూసుకుపోవడం వంటివి గమనించవచ్చు. 3. గొంతు నొప్పి: గొంతు నొప్పి లేదా గొంతులో అసౌకర్యంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది.

4. తలనొప్పి: JN1 వేరియంట్‌తో బాధపడుతున్న వ్యక్తులు తలనొప్పిని అనుభవించవచ్చు. 5. వదులుగా ఉండే కదలికలు (అతిసారం) వంటి జీర్ణశయాంతర లక్షణాలు సంభవించవచ్చు. 6. తేలికపాటి శ్వాస ఆడకపోవడం: కొంతమంది వ్యక్తులు అప్పుడప్పుడు తేలికపాటి శ్వాస సంబంధిత సమస్యలను అనుభవించవచ్చు. ఈ వేరియంట్ వల్ల కలిగే లక్షణాలు చాలా తేలికపాటివి.

జ్వరం, దగ్గు, ముక్కు కారటం, గొంతు నొప్పి, శరీర నొప్పులు , అలసట ఈ లక్షణాలలో ఉన్నాయి.

ఈ లక్షణాలు ఫ్లూ వంటి ఇతర శ్వాసకోశ వ్యాధుల లక్షణాలతో సమానంగా ఉంటాయి.



Covid 19 JN. 1 precausions: 6 things to keep in mind to protect yourself

చికిత్స: లక్షణాలు తేలికగా ఉంటే, రోగలక్షణ చికిత్స సరిపోతుంది.

శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఒక ముఖ్యమైన హెచ్చరిక సంకేతం.

వృద్ధులు , రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నవారిలో తీవ్రమైన వ్యాధి వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. నివారణ చర్యలు: టీకాలు వేయించుకోవడం చాలా ముఖ్యం.మాస్క్ ధరించడం, చేతులు కడుక్కోవడం, సామాజిక దూరాన్ని పాటించడం వంటి ఇతర నివారణ చర్యలను కూడా పాటించాలి.