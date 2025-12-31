విస్కీ కంటే బీర్ మంచిదా? ఇందులో నిజమెంత.? అసలు నిపుణులు ఏమంటున్నారు.?
Beer vs Whisky:: ఆల్కహాల్ ఆరోగ్యానికి హానికరమని తెలిసినా మందు బాబులు మాత్రం ఆ అలవాటును మానరు. అందులోని విస్కీ కంటే బీర్ మంచిదనే ఆలోచనలో ఉంటారు. అయితే ఇందులో ఎంత వరకు నిజం ఉంది.? అసలు నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు.? ఇప్పుడు చూద్దాం.
రెండింటి మధ్య తేడాలు
నిపుణులు, వైద్యులు చెప్పేది ఒకే మాట ఆల్కహాల్ ఆరోగ్యానికి ఎట్టి పరిస్థితులు మంచిది కాదు. ఎంత తక్కువ మోతాదులో తీసుకున్నా ప్రమాదం పూర్తిగా తగ్గదు. అయితే ప్రజల్లో ఎక్కువగా వినిపించే ప్రశ్న – బీర్ తాగడం బెటరా? లేక విస్కీ తాగడమా? ఈ రెండింటి మధ్య తేడాలు తెలుసుకుంటే నిజం అర్థమవుతుంది.
ఆల్కహాల్ శాతం ఎంత ఉంటుంది?
బీర్:
బీర్లో సాధారణంగా 4 నుంచి 6 శాతం ఆల్కహాల్ ఉంటుంది. శాతం తక్కువగా ఉండటంతో చాలా మంది ఎక్కువ మొత్తంలో తాగుతారు. దీని వల్ల శరీరంలోకి వెళ్లే ఆల్కహాల్ మొత్తం పెరుగుతుంది.
విస్కీ:
విస్కీలో సుమారు 40 శాతం ఆల్కహాల్ ఉంటుంది. తక్కువ మోతాదే శరీరంపై గట్టిగా ప్రభావం చూపుతుంది. అందుకే కొందరు పరిమితంగా తీసుకుంటారు. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, బలం తక్కువగా ఉందని బీర్ ఎక్కువగా తాగితే ప్రమాదం పెరుగుతుంది.
లరీలు, బరువు పెరుగుదల
బీర్:
ఒక పింట్ బీర్లో సుమారు 150 నుంచి 200 కేలరీలు ఉంటాయి. కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉండటంతో తరచూ తాగితే పొట్ట పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
విస్కీ:
30 ఎంఎల్ విస్కీలో దాదాపు 70 కేలరీలు మాత్రమే ఉంటాయి. కార్బ్స్, చక్కెర ఉండవు. బరువు నియంత్రణ దృష్ట్యా చూస్తే విస్కీ కేలరీలు తక్కువ. అయినా అది ఆరోగ్యానికి మంచిదని అర్థం కాదు.
గుండె ఆరోగ్యం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు
బీర్:
బీర్లో కొన్ని పాలీఫినాల్స్ ఉంటాయి. ఇవి మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెరగడానికి సహాయపడతాయని కొన్ని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
విస్కీ:
విస్కీలో ఎల్లాజిక్ యాసిడ్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో వాపు, ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ తగ్గించవచ్చని చెబుతారు. ఇవన్నీ చాలా తక్కువ స్థాయిలో మాత్రమే కనిపించే ప్రయోజనాలు. మందుల్లా వాడినప్పుడు మాత్రమే అవి ప్రయోజనం చూపుతాయి.
కాలేయం, జీర్ణక్రియపై ప్రభావం
బీర్:
ఎక్కువ మొత్తంలో తాగితే కాలేయంపై తీవ్ర ఒత్తిడి పడుతుంది. గ్యాస్, బ్లోటింగ్ సమస్యలు కూడా వస్తాయి.
విస్కీ:
కార్బ్స్ లేకపోవడంతో కొందరికి జీర్ణక్రియ సులభంగా అనిపించవచ్చు. అయినా మోతాదు పెరిగితే కాలేయం దెబ్బతింటుంది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకారం ఆల్కహాల్ క్యాన్సర్కు కారణమయ్యే పదార్థం. ఎంత తాగితే అంత ప్రమాదం పెరుగుతుంది.
ఏది తక్కువ హానికరం?
నిపుణుల తేల్చిచెప్పే విషయం ఒక్కటే. బీర్ అయినా, విస్కీ అయినా ఆరోగ్యానికి మేలు చేయవు. గట్ బ్యాక్టీరియా నాశనం అవుతుంది, శరీరంలో వాపు పెరుగుతుంది, కాలేయం దెబ్బతింటుంది, క్యాన్సర్ ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. మొత్తం మీద ఆల్కహాల్ తీసుకోకపోవడమే మంచిది. మరీ ముఖ్యంగా కొవ్వు ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారంతో కలిపి తాగడం మరింత ప్రమాదకరం.
ఆరోగ్య హెచ్చరిక:
ఆల్కహాల్ సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం. కాలేయ వ్యాధులు, క్యాన్సర్ మానసిక ప్రభావాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి బాధ్యతగా వ్యవహరించడం మంచిది.