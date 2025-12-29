Telugu

చలికాలంలో కీళ్ల నొప్పులు తగ్గాలంటే ఇవి తింటే చాలు!

health-life Dec 29 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
పసుపు

పసుపులో కర్క్యుమిన్ ఉంటుంది. ఇది కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

అల్లం

కీళ్ల నొప్పి, వాపు తగ్గించడంలో అల్లం సహాయపడుతుంది. రోజూ అల్లం వేసి మరిగించిన నీటిని తాగడం వల్ల కీళ్ల నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

ఉసిరి

విటమిన్ సి అధికంగా ఉండే ఉసిరి.. కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

మెంతులు

మెంతులలో యాంటీఆక్సిడెంట్ గుణాలు ఉన్నాయి. ఇవి కీళ్ల వాపు, నొప్పిని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి.

నెయ్యి

నెయ్యిలో కొవ్వులో కరిగే విటమిన్లు, ఫ్యాటీ యాసిడ్లు ఉంటాయి. ఇవి పోషకాలను గ్రహించడంలో, పేగుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో సహాయపడతాయి. 

వెల్లుల్లి

వెల్లుల్లి తినడం వల్ల కీళ్ల వాపు నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. 

రాగి

రాగిలో కాల్షియం, పాలిఫెనాల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి ఎముకల బలానికి, కీళ్లపై ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి సహాయపడతాయి.

వాల్‌నట్స్

ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు అధికంగా ఉండే వాల్‌నట్స్ కీళ్ల వాపు, బిగుతును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

