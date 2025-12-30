Telugu

రాత్రి పడుకునే ముందు జీలకర్ర వాటర్ తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా?

health-life Dec 30 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
మెరుగైన జీర్ణక్రియ

జీలకర్ర నీరు జీర్ణ ఎంజైమ్ ల ఉత్పత్తిని పెంచి, మెరుగైన జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
బరువు తగ్గడానికి..

జీలకర్ర నీరు జీవక్రియను వేగవంతం చేసి కొవ్వును కరిగించడంలో సహాయపడుతుంది. ఫలితంగా బరువు తగ్గే అవకాశాలు పెరుగుతాయి.

Image credits: Getty
గ్యాస్, ఉబ్బరం

రాత్రిపూట జీలకర్ర నీరు తాగడం వల్ల గ్యాస్, ఉబ్బరం వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

Image credits: Getty
షుగర్ లెవెల్స్

జీలకర్ర నీరు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరగకుండా నియంత్రిస్తాయి.

Image credits: Getty
చర్మ ఆరోగ్యం

జీలకర్ర నీరు తాగడం వల్ల చర్మ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. 

Image credits: Getty
మితంగా తీసుకోవాలి

జీలకర్ర నీటిని మితంగా తీసుకోవాలి. ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యలున్నవారు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

Image credits: Getty

