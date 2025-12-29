Telugu

రాత్రిపూట పెరుగు తినొచ్చా? తింటే ఏమవుతుంది?

health-life Dec 29 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
మెరుగైన జీర్ణక్రియ

పెరుగులోని ప్రొబయాటిక్స్ కడుపులో మంచి బాక్టీరియాను పెంచి జీర్ణక్రియను సులభతరం చేస్తాయి.

Image credits: Pinterest
ఈ సమస్యలు దూరం

రాత్రిపూట మితంగా పెరుగు తినడం వల్ల గ్యాస్, ఉబ్బరం వంటి సమస్యల నుంచి కొంతవరకు ఉపశమనం లభిస్తుంది.

Image credits: Pinterest
మంచి నిద్ర

పెరుగులో ట్రిప్టోఫాన్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి మెరుగైన నిద్రకు సహాయపడతాయి.

Image credits: Pinterest
ఎముకల ఆరోగ్యం

రాత్రిపూట పెరుగు తినడం వల్ల ఎముకల బలోపేతానికి అవసరమైన కాల్షియం, ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు లభిస్తాయి.

Image credits: Freepik
చల్లని పెరుగు వద్దు

రాత్రిపూట చల్లని పెరుగు కాకుండా సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలో ఉన్న పెరుగు తినడం మంచిది. 

Image credits: Pinterest
మోతాదు ముఖ్యం

తినే సమయం, మోతాదు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అధికంగా తింటే కడుపులో అసౌకర్యంగా అనిపించవచ్చు.

Image credits: @Freepik

