Alcohol: నెల రోజుల పాటు ఆల్కహాల్ మానేస్తే.. మీ శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా.?
Alcohol: ఆల్కహాల్ ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదని తెలిసినా చాలా మంది ఆ వ్యసనాన్ని వదులుకోరు. అయితే ఒక నెలపాటు ఆల్కహాల్కు దూరంగా ఉండటం వల్ల శరీరంలో జరిగే మార్పుల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
30 రోజుల్లో అద్భుతమైన మార్పు
కేవలం 30 రోజులు ఆల్కహాల్ తాగడం మానేయడం మీ జీవితంలో గణనీయమైన సానుకూల మార్పులను తీసుకురాగలదు. ఈ చిన్న ప్రయత్నం మీ శరీరంపై, ముఖ్యంగా కాలేయంపై కలిగే ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. మీ నిద్ర నాణ్యత మెరుగుపడుతుంది, మానసిక స్థితిలో స్పష్టమైన మార్పు కనిపిస్తుంది. చాలా మంది మొదటి వారంలోనే శక్తి స్థాయిలు పెరిగినట్లు, చర్మం ప్రకాశవంతంగా మారినట్లు గమనిస్తారు. ఒక నెలలో, మీ శరీరం విషాన్ని తొలగించుకుని, కొత్త శక్తితో నిండిపోతుంది. వైద్య నిపుణులు కూడా ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రశంసిస్తారు, ఎందుకంటే ఇది దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలను నివారించడానికి ఇది మొదటి అడుగు.
కాలేయం, గుండె ఆరోగ్యం: ఆల్కహాల్ విరామంతో లాభాలు.
ఆల్కహాల్ మానేసిన నెల రోజుల్లో కాలేయం తనను తాను పునరుద్ధరించుకోవడం ప్రారంభిస్తుంది. ఆల్కహాల్ వల్ల కాలేయంపై పడే ఒత్తిడి తగ్గి, కొవ్వు నిల్వలు క్రమంగా తగ్గుతాయి, ఇది ఫ్యాటీ లివర్ రిస్క్ను తగ్గిస్తుంది. వైద్య అధ్యయనాల ప్రకారం, 30 రోజుల పాటు ఆల్కహాల్ను దూరంగా ఉంచిన వారికి కాలేయ ఎంజైమ్ల స్థాయిలు మెరుగుపడతాయి. ఇది కేవలం కాలేయానికి మాత్రమే కాదు, గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. రక్తపోటు సాధారణ స్థాయికి వస్తుంది, గుండె సంబంధిత వ్యాధుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది. గుండె మరింత సమర్థంగా పనిచేస్తుంది.
నిద్ర, మానసిక స్థితి, బరువు
ఆల్కహాల్ను మానేయడం వల్ల నిద్ర నాణ్యతలో గణనీయమైన మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. మందు మొదట్లో నిద్రకు సహాయపడినట్లు అనిపించినా, అది లోతైన నిద్ర దశలకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది. 30 రోజుల తర్వాత, మీరు ఎక్కువసేపు గాఢ నిద్రను అనుభవిస్తారు, ఉదయం తాజాగా మేల్కొంటారు. మానసిక ఆందోళన, డిప్రెషన్ లక్షణాలు తగ్గుతాయి, మీ మానసిక స్పష్టత పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా, ఆల్కహాల్లో కేలరీలు అధికంగా ఉంటాయి, వాటిని నివారించడం వల్ల బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. సగటున, ఒక వ్యక్తి నెలకు 1-2 కిలోల బరువు తగ్గే అవకాశం ఉంది. మీ శరీరం దృఢంగా మారుతుంది.
డబ్బులు ఆదా చేసుకోవచ్చు
మందు మానేయడం కేవలం ఆరోగ్యానికి మాత్రమే కాదు, మీ ఆర్థిక స్థితికి కూడా చాలా లాభదాయకం. ఆల్కహాల్ అనేది ఖరీదైన అలవాటు; రెస్టారెంట్లు, బార్లలో తాగేందుకు లేదా ఇంట్లో నిల్వ ఉంచుకోవడానికి చాలా డబ్బు ఖర్చవుతుంది. సాధారణంగా, ఒక నెలలో మందు కోసం చేసే ఖర్చు గణనీయంగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, సగటు మందుబాబు నెలకు రూ. 5,000 నుంచి రూ. 15,000 వరకు ఖర్చు చేస్తుంటారని అంచనా. ఈ ఖర్చును ఆదా చేయడం ద్వారా మీరు అనుకోని ఖర్చులను తీర్చుకోవచ్చు, పొదుపు చేసుకోవచ్చు లేదా ఇతర అవసరాలకు ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ డబ్బు మీ జేబులో మిగులుతుంది, మీ ఆర్థిక భద్రతను పెంచుతుంది.
దీర్ఘకాలిక లాభాలు
ఒక నెల పాటు ఆల్కహాల్ విరామం తీసుకోవడం అనేది కేవలం తాత్కాలిక మార్పు కాదు. ఇది మీ జీవనశైలిలో దీర్ఘకాలిక సానుకూల ప్రభావాలను చూపగలదు. ఈ 30 రోజులు మీకు ఆల్కహాల్తో మీ సంబంధాన్ని పునరాలోచించుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. ఈ విరామం తరువాత చాలా మంది తమ ఆల్కహాల్ అలవాట్లను మార్చుకుంటారని, లేదా పూర్తిగా మానేస్తారని వైద్యులు చెబుతున్నారు. మీరు మీ శరీరంపై, మనస్సుపై నియంత్రణను తిరిగి పొందుతారు. ఇది ఆరోగ్యం, ఆర్థిక లాభాలను స్థిరంగా ఉంచుకోవడానికి ఒక బలమైన పునాది వేస్తుంది. మరెందుకు ఆలస్యం మందు తాగే అలవాటు ఉన్నవారు వెంటనే ఈ 30 రోజుల ఛాలెంజ్ ను స్వీకరించి, ఆల్కహాల్ కు దూరంగా ఉండండి.