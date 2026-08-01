ఈ తెలుగు ఇన్ఫ్లూయెన్సర్ వీడియోకు 100 కోట్ల వ్యూస్.. ఇంతకీ ఆ ఆ వీడియోలో ఏముందంటే..?
Viral Video: సాధారణంగా ఒక రీల్కు లక్షలు లేదా కొన్ని కోట్ల వ్యూస్ వస్తేనే అది పెద్ద విజయంగా భావిస్తారు. కానీ తాజాగా ఓ తెలుగు ఇన్ఫ్లూయెన్సర్ పోస్ట్ చేసిన ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్కు ఏకంగా 100 కోట్ల వ్యూస్ వచ్చాయి.
తెలుగు ఇన్ఫ్లూయెన్సర్కు ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు
ఇన్స్టాగ్రామ్లో the.fashiontoast పేరుతో ఉన్న అకౌంట్ ఫ్యాషన్, హెయిర్ స్టైల్స్, స్టైలింగ్ టిప్స్కు సంబంధించిన వీడియోలను తరచూ పోస్ట్ చేస్తుంటుంది. ప్రస్తుతం ఈ అకౌంట్ను దాదాపు 3.96 లక్షల (396K) మంది ఫాలో అవుతున్నారు. పెద్ద సంఖ్యలో ఫాలోవర్లు లేకపోయినా, అందరికీ ఉపయోగపడే కంటెంట్ను అందించడం ద్వారా ఈ పేజ్ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకుంది.
మే 1న పోస్ట్ చేసిన వీడియో గేమ్ ఛేంజర్
ఈ అకౌంట్ నుంచి మే 1న ఒక చిన్న వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. మొదట్లో సాధారణ రీల్లాగానే కనిపించిన ఈ వీడియో, కొద్ది రోజుల్లోనే వైరల్గా మారింది. ఆ తర్వాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది దీనిని వీక్షించడం ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో 1 బిలియన్ (100 కోట్ల) వ్యూస్ దాటడంతో ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇది భారీ చర్చకు దారితీసింది. ఒక తెలుగు కంటెంట్ క్రియేటర్ వీడియో ఈ స్థాయిలో ప్రేక్షకాదరణ పొందడం విశేషంగా చెప్పుకోవాలి.
ఆ వీడియోలో అంత ప్రత్యేకత ఏంటి.?
ఈ వీడియోలో ChatGPT Image Generation 2.0ను ఉపయోగించి, మన ముఖానికి ఏ హెయిర్ స్టైల్ బాగా సరిపోతుందో ముందుగానే ఎలా తెలుసుకోవచ్చో వివరించారు. కొత్త హెయిర్కట్ చేయించుకునే ముందు తమ ఫొటోను ChatGPTలో అప్లోడ్ చేసి, వివిధ హెయిర్ స్టైల్స్ను ట్రై చేసి చూడాలని సూచించారు. అలా ముందుగానే ఏ స్టైల్ బాగుంటుందో తెలుసుకుని, అదే స్టైల్ను బార్బర్కు చూపిస్తే నిరాశ చెందాల్సిన అవసరం ఉండదని వీడియోలో వివరించారు. సింపుల్గా ఉన్న ఈ ఐడియా చాలా మందికి ఉపయోగకరంగా అనిపించడంతో వీడియో వేగంగా వైరల్ అయింది.
క్యాప్షన్ కూడా వైరల్కు కారణమే
ఈ వీడియోకు క్రియేటర్ జోడించిన క్యాప్షన్ కూడా నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంది. "Upload your photo on ChatGPT Image Gen 2.0 and test different hairstyles before you sit on that chair. Know what suits you. Then tell your barber." అంటే... "హెయిర్కట్ చేయించుకునే ముందు మీ ఫొటోను ChatGPT Image Gen 2.0లో అప్లోడ్ చేసి, వివిధ హెయిర్ స్టైల్స్ను పరీక్షించండి. మీకు ఏది బాగా సూట్ అవుతుందో తెలుసుకుని, తర్వాత అదే స్టైల్ను మీ బార్బర్కు చెప్పండి" అని అర్థం.
ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా షేర్ అవుతోంది. చాలామంది ఈ ట్రిక్ను ఫాలో అవుతూ తమకు నచ్చిన హెయిర్ స్టైల్ను ముందుగానే ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు. సాధారణమైన ఒక ఉపయోగకరమైన ఐడియా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మందిని ఆకట్టుకుని, 100 కోట్ల వ్యూస్ సాధించడం నిజంగా అరుదైన ఘనతగా చెప్పొచ్చు.