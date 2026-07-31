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- Hypnic Jerk: నిద్రలో సడెన్ గా జారిపడ్డట్టు అనిపిస్తుందా? ఉలిక్కిపడి లేస్తున్నారా? ఏందుకిలా జరుగుతుంది?
Hypnic Jerk: నిద్రలో సడెన్ గా జారిపడ్డట్టు అనిపిస్తుందా? ఉలిక్కిపడి లేస్తున్నారా? ఏందుకిలా జరుగుతుంది?
Hypnic Jerk:నిద్రలో ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడి లేస్తున్నారా? ఎత్తులో నుంచి కింద పడ్డట్టు ఫీల్ అవుతున్నారా? ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది. దానికి కారణం ఏంటి? నివారించడానికి ఏం చేయాలి అసలు ఈ పరిస్థితిని ఏమని పిలుస్తారు?
రాత్రి వేళ ఉలిక్కి పడి లేస్తున్నారా?
రాత్రి వేళ ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్న సమయంలో హఠాత్తుగా ఎత్తు నుండి కింద పడిపోతున్నట్లు అనిపించి ఉలిక్కిపడి లేచారా? కాలు లేదా చేయి సడన్గా కదలడంతో మెలకువ వచ్చిందా? వైద్య పరిభాషలో ఈ పరిస్థితిని 'హిప్నిక్ జర్క్' (Hypnic Jerk) లేదా 'స్లీప్ స్టార్ట్' అని పిలుస్తారు. అసలు ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వస్తుంది. దాని నుంచి బయటపడటానికి ఏం చేయాలి అనే విషయాలను ప్రముఖ వైద్యురాలు డాక్టర్ మల్లిక (Dr. Mallika) తన వీడియో ద్వారా ఈ సమస్యకు గల కారణాలు, నివారణా మార్గాలను స్పష్టంగా వివరించారు.
హిప్నిక్ జర్క్ అంటే ఏమిటి? ఎందుకు జరుగుతుంది?
మనం పడుకుని నిద్రపోయినప్పుడు మన మెదడు శరీర కండరాలకు విశ్రాంతి తీసుకోమని (Relax) సంకేతాలను పంపుతుంది. అయితే కొన్నిసార్లు మెదడు కన్ఫ్యూజ్ అయి, శరీరం కింద పడిపోతోందేమోనని భావించి కండరాలను ఒక్కసారిగా సంకోచింపజేస్తుంది (Muscle Contraction). అప్పుడే ఈ సడన్ జర్క్ లేదా జంప్ వస్తుంది. సాధారణంగా ఇది భయపడాల్సిన విషయం కాదు. అయితే కొందరిలో ఇది తరచుగా పునరావృతమవుతుంది.
తరచుగా రావడానికి ప్రధాన కారణాలు
ఈ ఉలిక్కిపడే సమస్య కొందరిలో ఎక్కువగా రావడానికి ముఖ్యమైన కారణాలు కొన్ని ఉన్నాయి. అందులో మరీ ముఖ్యమైనది అధిక మానసిక ఒత్తిడి (Stress). రోజూవారీ జీవితంలో ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండటం. సరైన వేళల్లో Lack of Sleep తగినంత సేపు నిద్రపోకపోవడం కారణం కావచ్చు. అంతే కాదు దీనికి మరో ముఖ్య కారణం అయితే.. టీ, కాఫీలు అతిగా తాగడం. మెగ్నీషియం లోపం (Magnesium Deficiency) శరీరానికి మెగ్నీషియం అందకపోవడం కూడా ఇందుకు కారణం.
ఈ సమస్య నుంచి ఎలా బయటపడాలి
ఈ సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి డాక్టర్లు కొన్ని సులభమైన చిట్కాలను పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. అందులో మరీ ముఖ్యమైనది టీ/కాఫీలు తగ్గించడం. సాయంత్రం 5 గంటల (5 PM) తర్వాత టీ లేదా కాఫీ తాగడం కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాలి. శరీరంలో మెగ్నీషియం పెంచే అరటిపండ్లు (Bananas), ఆకుకూరలు (Green Leafy Vegetables), గుమ్మడి గింజలు (Pumpkin Seeds) వంటి వాటిని రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి. మరీ ముఖ్యంగా ఒత్తిడి తగ్గించుకోవాలి. ప్రశాంతమైన నిద్ర వాతావరణాన్ని ఏర్పరచుకుని క్రమబద్ధమైన సమయానికి పడుకోవాలి. మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకుని, టీ/కాఫీలను అదుపులో ఉంచుకుంటూ మెగ్నీషియం కలిగిన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం వల్ల నిద్రలో వచ్చే ఈ 'హిప్నిక్ జర్క్' సమస్య నుండి సులభంగా ఉపశమనం పొందవచ్చు.