- ఇల్లు తుడిచే నీటిలో ఇవి కలిపితే దోమలు పరార్ అవ్వాల్సిందే.. అన్నీ వంటింట్లో ఉండే వస్తువులే
దోమ కాటుతో మలేరియా, డెంగ్యూ, చికున్గున్యా వంటి అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. దీంతో దోమలను తరిమికొట్టేందుకు రకరకాల మార్గాలను అన్వేషిస్తుంటారు. అయితే నేచురల్ మార్గంలో దోమలను పారదోలే బెస్ట్ ఐడియాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఇల్లు తుడిచే నీళ్లలో
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సీజనల్ వ్యాధులు పెరుగుతున్నాయి. మలేరియా, డెంగ్యూ, చికున్గున్యా కేసులు నమోదవుతున్నాయి. దీంతో దోమలను తరిమికొట్టేందుకు కాయిల్స్, స్ప్రేలు వాడతారు కానీ వాటిలోని కెమికల్స్ ఆరోగ్యానికి హాని చేస్తాయి. అందుకే సహజమైన పదార్థాలతో దోమలను దూరం చేసుకోవడం మంచిది. ఇంటిని తుడిచే నీటిలో కొన్ని సహజ పదార్థాలు కలిపేస్తే దోమలు దగ్గరకి కూడా రావు.
దాల్చిన చెక్క
దాల్చిన చెక్కలో ఉండే సహజ నూనెలు దోమల వాసన గుర్తింపు వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తాయి. దీని వాసన దోమలకు అసలు నచ్చదు. 2–3 ముక్కల దాల్చిన చెక్కను నీటిలో మరిగించి ఆ నీటిని బకెట్ నీటిలో కలిపి ఇంటిని తుడిచేయాలి. దీని వల్ల దోమలు, చీమలు, చిన్న కీటకాలు దగ్గరకి రావు.
వెనిగర్ ప్రభావం
వెనిగర్లో ఉండే అసిటిక్ యాసిడ్ దోమలకు అసహ్యం కలిగించే వాసనను విడుదల చేస్తుంది. ఒక బకెట్ నీటిలో ఒక కప్పు వెనిగర్ కలిపి నేల తుడిస్తే దోమలు దూరంగా ఉంటాయి. పైగా నేల మెరిసిపోతూ శుభ్రంగా కనిపిస్తుంది.
సువాసన నూనెలు
లావెండర్, పిప్పరమెంట్, సిట్రోనెల్లా నూనెలు దోమలను తరిమే శక్తివంతమైన సహజ ద్రవ్యాలు. వీటి వాసన మనుషులకు ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది కానీ దోమల నాడీ వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది. ఒక బకెట్ నీటిలో 8–10 చుక్కలు వేసి తుడిస్తే దోమలు ఇంట్లోకి రావు. అదనంగా ఇంటికి మంచి ఫ్రెష్ వాసన వస్తుంది.
నిమ్మ తొక్కలు
నిమ్మ తొక్కల్లో ఉండే సిట్రిక్ యాసిడ్, సహజ నూనెలు దోమలను దూరం చేస్తాయి. నిమ్మ తొక్కలను నీటిలో వేసి మరిగించి ఆ నీటిని ఇంటి తుడిచే నీటిలో కలపాలి. దీని వాసన దోమలను మాత్రమే కాదు, ఇతర కీటకాలను కూడా తరిమేస్తుంది.
తక్కువ ఖర్చుతో సహజ భద్రత
ఈ సహజ పద్ధతులు కెమికల్స్లా ఆరోగ్యానికి హాని చేయవు. పిల్లలు, పెద్దలు, పెంపుడు జంతువులకు సురక్షితం. ఖర్చు తక్కువగా ఉంటూనే దోమల సమస్యను తగ్గిస్తాయి. వర్షాకాలంలో ఇంటిని దోమల నుంచి రక్షించుకోవడానికి ఈ చిట్కాలు చాలా ఉపయోగపడతాయి.