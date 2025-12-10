సోడా వంటి డ్రింక్స్ ని రెగ్యులర్ గా తాగడం వల్ల ఎముకల మినరల్ డెన్సిటి తగ్గుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఉప్పు ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల మూత్రం ద్వారా కాల్షియం విసర్జన పెరుగుతుంది. ఇది ఎముకల సాంద్రతను తగ్గిస్తుంది.
ఎనర్జీ డ్రింక్స్ లేదా అధిక కెఫిన్ కలిగిన కొన్ని రకాల టీలు కాల్షియం శోషణను తగ్గిస్తాయి.
ఆల్కహాల్ అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల కాల్షియం సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది. ఆస్టియోపోరోసిస్ ప్రమాదం పెరుగుతుంది.
చక్కెర ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం ఇన్ఫ్లమేషన్ను పెంచుతుంది. ఎముకల ఆరోగ్యంపై చెడు ప్రభావం చూపుతుంది.
ప్రాసెస్ చేసిన ఫుడ్స్ లో ఉప్పు, ప్రిజర్వేటివ్లు, అనారోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి ఎముకలకు హానిచేస్తాయి.
రెడ్ మీట్ ఎక్కువగా తినడం వల్ల ఎముకలకు నష్టం జరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
కొవ్వు అధికంగా ఉండే పాల ఉత్పత్తులను ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల సంతృప్త కొవ్వులు పెరుగుతాయి. ఇవి ఎముకలకు నష్టం కలిగిస్తాయి.
