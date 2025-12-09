Telugu

రాత్రి భోజనం చేశాక ఈ 5 పనులు అస్సలు చేయొద్దు!

health-life Dec 09 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
Telugu

వెంటనే పడుకోవద్దు

భోజనం చేసిన వెంటనే పడుకుంటే జీర్ణక్రియ మందగిస్తుంది. దీనివల్ల బరువు పెరగడం, గ్యాస్, హార్ట్‌బర్న్ సమస్యలు రావచ్చు.

Image credits: Getty
Telugu

వ్యాయామం

రాత్రి భోజనం తర్వాత రన్నింగ్‌ లేదా జిమ్‌ చేయడం మంచిదికాదు. చిన్న నడక చాలు.

Image credits: our own
Telugu

ఫోన్ వాడకం

ఫోను/ల్యాప్‌టాప్ లో ఎక్కువ సమయం గడపడం వల్ల నిద్ర సరిగ్గా రాదు. భోజనం తర్వాత ఒక గంట విశ్రాంతి తీసుకోవడం మంచిది.

Image credits: Getty
Telugu

స్వీట్స్ తినడం

రాత్రిపూట స్వీట్స్ తినడం వల్ల బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి.  

Image credits: Getty
Telugu

డ్రింక్స్

రాత్రి భోజనం తర్వాత ఎక్కువ వాటర్, కాఫీ, టీ తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు, నిద్ర సమస్యలు రావచ్చు. 

Image credits: Getty

