లివర్ సిర్రోసిస్ ; మీరు తప్పక తినకూడని ఏడు ఆహారాలు
లివర్ సిర్రోసిస్ అనేది దీర్ఘకాలిక కాలేయ వ్యాధుల వల్ల కాలేయ కణాలు దెబ్బతిని, లివర్ కుచించుకుపోయే తీవ్రమైన పరిస్థితి. అధికంగా ఆల్కహాల్ తాగడం, హెపటైటిస్ బి, సి వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్, ఫ్యాటీ లివర్ దీనికి ప్రధాన కారణాలు.
ముందుగా గుర్తిస్తే ఆహారం, వ్యాయామంతో దీనిని నియంత్రించవచ్చు
ఆల్కహాలిక్, నాన్-ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధుల వల్ల లివర్ సిర్రోసిస్ వస్తుంది. ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను చాలావరకు తగ్గించుకోవచ్చు. కానీ సిర్రోసిస్ వల్ల కలిగే నష్టం శాశ్వతంగా ఉంటుంది. అయితే, వ్యాధిని ముందుగానే గుర్తిస్తే.. సరైన ఆహారం, వ్యాయామంతో దీనిని నియంత్రించవచ్చు.
లివర్ సిర్రోసిస్ ఉంటే మీరు తినకూడని కొన్ని ఆహారాలు ఇవే.
ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడంతో పాటు, కొన్ని అనారోగ్యకరమైన ఆహారాలకు దూరంగా ఉండటం కూడా చాలా ముఖ్యం. మీకు లివర్ సిర్రోసిస్ ఉంటే, మీరు కచ్చితంగా కొన్ని ఆహార పదార్థాలను తినకూడదు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
సోడియం ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలను తప్పక మానెయ్యాలి.
సోడియం ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలకు కచ్చితంగా దూరంగా ఉండాలి. సిర్రోసిస్ రోగులలో సోడియం.. శరీరంలో ద్రవాలు నిలిచిపోయేలా చేసి, కాళ్ల వాపులకు కారణమవుతుంది. క్యాన్డ్ సూప్లు, చిప్స్, ప్రాసెస్ చేసిన స్నాక్స్, పచ్చళ్లు, ఇన్స్టంట్ నూడుల్స్ వంటి వాటిలో ఉప్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో వాటికి దూరంగా ఉండటం బెటర్.
కొద్దిపాటి ఆల్కహాల్ కూడా వాపు, ఆక్సిడేటివ్ ఒత్తిడికి దారితీస్తుంది.
కొంచెమే కదా అని ఆల్కహాల్ తాగినా సరే అది ఆరోగ్యకరమైన కాలేయ కణాలను నాశనం చేస్తుంది. ఫైబ్రోసిస్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. కాలేయం ఇతర పనుల కంటే ఆల్కహాల్ను జీర్ణం చేయడానికే ప్రాదాన్యత ఇస్తుంది. దీనివల్ల శరీరంలో విష పదార్థాలు పేరుకుపోయి, వాపు, ఆక్సిడేటివ్ ఒత్తిడికి దారితీస్తుంది.
ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, పకోడీ, సమోసా, ఫాస్ట్ ఫుడ్ బర్గర్ల వంటి వేయించిన ఆహారాలు
రెడ్ మీట్, ప్రాసెస్ చేసిన మాంసం జీర్ణం కావడం కష్టం
షెల్ఫిష్ (రొయ్యలు), ఉడకని గుడ్లు ఇన్ఫెక్షన్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి
పచ్చిగా ఉన్నా లేదా సరిగా ఉడకని షెల్ఫిష్ (రొయ్యలు, ఆల్చిప్పలు), పచ్చి గుడ్లు ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీస్తాయి. వీటిలోని క్రిములు బాక్టీరియల్ పెరిటోనిటిస్ లేదా సెప్సిస్కు కారణమవుతాయి. ఇది సిర్రోసిస్ రోగులకు చాలా ప్రమాదకరం. బాక్టీరియాను ఫిల్టర్ చేసే కాలేయ సామర్థ్యం తగ్గడం వల్ల ఈ ముప్పు మరింత పెరుగుతుంది. మాంసాన్ని 165°F (74°C) వద్ద, సీ ఫుడ్ను వేడి ఆవిరిపై బాగా ఉడికించాలి.