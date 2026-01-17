Bread: బ్రౌన్ బ్రెడ్ కంటే వైట్ బ్రెడ్ మంచిదా? డాక్టర్లు ఏం చెబుతున్నారు..?
Bread: చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవారికి వరకు సాండ్విచ్ లాంటివి తినడాన్ని ఇష్టపడతారు.అయితే వైట్ బ్రెడ్ ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదని చాలా మంది బ్రౌన్ బ్రెడ్ తింటూ ఉంటారు. కానీ, ఈ రెండింటిలో ఏది మంచిది?
ఆరోగ్యకరమైన లైఫ్ స్టైల్ ఫాలో అవ్వాలి అంటే.. అంతే ఆరోగ్యకరమైన బ్రేక్ ఫాస్ట్ తీసుకోవాలి. ఈ క్రమంలో బరువు తగ్గాలి అనుకునేవారు లేదా.. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించేవారు.. వైట్ బ్రెడ్ మానేసి.. బ్రౌన్ బ్రెడ్ తినడం మొదలుపెడుతున్నారు. కానీ, ప్రస్తుతం మార్కెట్లో దొరికే బ్రౌన్ బ్రెడ్ తినే బదులు.. వైట్ బ్రెడ్ తినడమే బెటర్ అని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు.
నమ్మసక్యంగా లేకపోయినా ఇదే నిజం. వైట్ బ్రెడ్ లో మైదా ఉంటుంది.. బ్రౌన్ బ్రెడ్ హెల్దీ కదా అనే సందేహం రావచ్చు. కానీ.. ఈ మధ్యకాలంలో మార్కెట్లో దొరికే చాలా బ్రౌన్ బ్రెడ్ లలో కలర్స్ కలిపి అమ్ముతున్నారు. అవి తినడం వల్ల మరింత ఎక్కువ ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే.. ఆ ఆర్టిఫీషియల్ కలర్స్ కలిపిన వాటిని తినే బదులు.. వైట్ బ్రెడ్ తినడమే మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అసలు.. ఈ రెండింటిలో ఏది తినాలి? ఏది ఎంచుకోవాలి? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో తెలుసుకుందాం...
1. వైట్ బ్రెడ్ vs బ్రౌన్ బ్రెడ్:
వైట్ బ్రెడ్: ఇది పూర్తిగా మైదా (Refined Flour) తో తయారవుతుంది. గోధుమ గింజ పైన ఉండే పొట్టు (Bran), లోపల ఉండే పోషకాలు (Germ) తీసేసి కేవలం తెల్లటి పిండిని మాత్రమే వాడతారు. ఇందులో ఫైబర్ చాలా తక్కువ.
బ్రౌన్ బ్రెడ్: ఇది సిద్ధాంతపరంగా గోధుమ పిండి (Whole Wheat) తో తయారవ్వాలి. గింజలోని అన్ని పొరలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇందులో ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు మెండుగా ఉంటాయి.
2. రంగుల మాయాజాలం:
మార్కెట్లో దొరికే అన్ని బ్రౌన్ బ్రెడ్లు ఆరోగ్యకరమైనవి కావు. చాలా కంపెనీలు వైట్ బ్రెడ్ (మైదా) నే తయారు చేసి, దానికి కారామెల్ (Caramel - E150) అనే కృత్రిమ రంగును కలుపుతాయి. దీనివల్ల తెల్లటి మైదా బ్రెడ్ కాస్త బ్రౌన్ రంగులోకి మారి "హెల్దీ బ్రెడ్" లా కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి నకిలీ బ్రౌన్ బ్రెడ్ తినడం వల్ల శరీరానికి ఫైబర్ అందదు సరే కదా, అనవసరమైన రసాయనాలు కూడా చేరుతాయి. అందుకే "రంగు కలిపిన బ్రౌన్ బ్రెడ్ తినడం కంటే, కనీసం రంగులు లేని వైట్ బ్రెడ్ తినడం నయం" అని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
బ్రెడ్ కొనేటప్పుడు ఈ చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకోండి:మీరు బ్రౌన్ బ్రెడ్ కొనాలనుకుంటే ప్యాకెట్ వెనుక ఉన్న 'Label' ను తప్పక చదవండి. ముందుగా ఇంగ్రేడియంట్స్ (Ingredients) చెక్ చేసుకోవాలి. మొదటి పదార్థం 'Whole Wheat Flour' అని ఉండాలి. 'Refined Wheat Flour' లేదా 'Maida' అని ఉంటే అది పక్కన పెట్టేయండి.
రంగు కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇంగ్రేడియంట్స్ లో Caramel Color (150) అని ఉంటే, అది రంగు కలిపిన బ్రెడ్ అని అర్థం.100% ట్యాగ్: కేవలం 'Wheat Bread' అని కాకుండా '100% Whole Wheat Bread' అని ఉన్నదాన్ని ఎంచుకోండి.
ఫైనల్ గా చెప్పేది ఏమిటంటే... నిజమైన 100% హోల్ వీట్ బ్రెడ్ దొరికితే అది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఒకవేళ అది దొరకని పక్షంలో, రంగు కలిపిన బ్రౌన్ బ్రెడ్ జోలికి వెళ్లకపోవడమే ఉత్తమం. అంతకంటే మన ఇంట్లో తయారు చేసుకునే తాజా గోధుమ చపాతీలు లేదా జొన్న రొట్టెలు ఎప్పుడూ శ్రేష్ఠమైనవి.