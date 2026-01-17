Boiled Eggs: ఉడికించిన గుడ్లను నిల్వ చేసి తినొచ్చా.? ఫ్రిజ్లో పెడితే ఏమవుతుంది..
Boiled Eggs: సండే కానీ మండే కానీ రోజుకో ఉడికించిన గుడ్డు తినాలని వైద్యులు సూచిస్తుంటారు. అయితే ఉడికించిన గుడ్లను తినే విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం
ఉడికించిన గుడ్లు ఎందుకు మంచివి
గుడ్లు శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందిస్తాయి. ఒక్క ఉడికించిన గుడ్డులో సుమారు 70–80 కేలరీలు ఉంటాయి. ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వు, విటమిన్ డి, బి12, ఇనుము వంటి పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. పిల్లలు, పెద్దలు అందరికీ ఇవి ఉపయోగపడతాయి.
ఉడకబెట్టిన గుడ్లు ఎంతకాలం బాగుంటాయి
సరిగ్గా ఉడికించిన గుడ్లను ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుంటే 7 రోజుల వరకు తినవచ్చు. గుడ్డు పొట్టు ఉన్నా, తొలగించినా ఫ్రిజ్లో ఉంటే సురక్షితం. అయితే పూర్తి రుచి, పోషకాలు కావాలంటే 2 నుంచి 3 రోజుల లోపే తినడం మంచిది. సగం సగం ఉడికించిన గుడ్లను వెంటనే తినాలి.
ఉడికించిన వెంటనే ఏం చేయాలి
గుడ్లు ఉడికిన వెంటనే చల్లని నీటిలో వేయాలి. ఇలా చేస్తే అవి త్వరగా చల్లబడతాయి. ఆ తర్వాత 2 గంటల లోపే ఫ్రిజ్లో పెట్టాలి. బయట ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉంటే ఒక గంటలోపే ఫ్రిజ్లో పెట్టడం మంచిది. ఫ్రిజ్ ఉష్ణోగ్రత 4 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే తక్కువగా ఉండాలి.
ఫ్రిజ్లో గుడ్లు ఎక్కడ పెట్టాలి
గుడ్లను పొట్టు తీసేయకుండా పెట్టడం ఎక్కువ భద్రత ఇస్తుంది. పొట్టు సహజ రక్షణలా పని చేస్తుంది. ఫ్రిజ్లో వచ్చే వాసనలు, బ్యాక్టీరియా నుంచి గుడ్లను కాపాడుతుంది. ముందే పొట్టు తీసిన గుడ్లను చల్లని నీటిలో ఉంచాలి లేదా తడి గుడ్డతో కప్పి గాలి చొరబడని డబ్బాలో పెట్టాలి. ఫ్రిజ్ తలుపు దగ్గర గుడ్లు పెట్టకూడదు. తలుపు తెరుచుకునే ప్రతిసారి ఉష్ణోగ్రత మారుతుంది.
గుడ్డు పాడైందా తెలుసుకునే లక్షణాలు
ఉడకబెట్టిన గుడ్డులో తీవ్రమైన దుర్వాసన వస్తే వెంటనే పారేయాలి. అలా పాడైన గుడ్లు తింటే ఆహార విషబాధ వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది. సందేహం ఉంటే తినకుండా వదిలేయడం మంచిది.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు కేవలం ప్రాథమిక సమాచారం మేరకు మాత్రమే. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వైద్యుల సూచనలు పాటించడమే మంచిది.