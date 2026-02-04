- Home
- Life
- Food
- బరువు తగ్గేందుకు తెగ వర్కవుట్స్ చేస్తున్నారా.? ప్రతీ ఒక్కరి వంటింట్లో ఉండే వీటిని తీసుకుంటే చాలు
బరువు తగ్గేందుకు తెగ వర్కవుట్స్ చేస్తున్నారా.? ప్రతీ ఒక్కరి వంటింట్లో ఉండే వీటిని తీసుకుంటే చాలు
Weight loss: బరువు తగ్గాలని చాలా మందికి ఉంటుంది. ఇందుకోసం రకరకాల మార్గాలను ఎంచుకుంటారు. వర్కవుట్స్ చేయడం, కడుపు మాడ్చుకోవడం వంటివి చేస్తుంటారు. అయితే ప్రతీ ఒక్కరి వంటింట్లో ఉండే ఓ స్నాక్ను తీసుకుంటే సులభంగా బరువు తగ్గొచ్చు.
మురమురాలతో బరువు తగ్గొచ్చు
మురమురాలు, బొరుగులు, ప్యాలాలు ఏ పేరుతో పిలుచుకున్నా ప్రతీ వంటింట్లో ఇవి కచ్చితంగా ఉంటాయి. నెల సామాను రాసే ప్రతీ ఒక్కరూ కచ్చితంగా వీటిని కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఇవి చాలా తేలికగా జీర్ణమవుతాయి. కేలరీలు కూడా తక్కువగా ఉంటాయి. జంక్ ఫుడ్, బిస్కెట్లు, నూనె ఎక్కువగా ఉన్న నమ్కీన్లకు బదులుగా మురమురాలు తింటే కేలరీ నియంత్రణలో ఉంటుంది. అందుకే డైట్లో చాలామంది మురమురాలను ఎంచుకుంటారు.
మురమురాల పోషక విలువలు ఏంటి?
మురమురాల్లో ఫ్యాట్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. నూనె కలపకుండా తింటే ఇవి శరీరానికి తేలికగా ఉంటాయి. అయితే ప్రోటీన్ మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే కేవలం మురమురాలు మాత్రమే తింటే ఎక్కువ సేపు తృప్తిగా అనిపించదు.
తిన్నాక పొట్ట నిండినట్లు ఎందుకు అనిపిస్తుంది?
మురమురాల పరిమాణం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే తక్కువ కేలరీల్లోనే ఎక్కువ మోతాదు తినవచ్చు. దీంతో తాత్కాలికంగా ఆకలి తగ్గినట్లు అనిపిస్తుంది. కానీ కొంతసేపటికి మళ్లీ ఆకలి వేస్తుంది.
ఇలా చేస్తే మాత్రం కేలరీలు పెరుగుతాయి.
కొందరికి మురుమురాలను వేయించుకొని తినడం అలవాటు ఉంటుంది. ఇలా చేసేప్పుడు నూనె, పల్లీలు, కొబ్బరి, చక్కెర, బంగాళదుంప చిప్స్ కలిపితే కేలరీలు ఒక్కసారిగా పెరుగుతాయి. అలా తయారైన ఫుడ్ను తీసుకుంటే.. డైట్ ఫుడ్గా ఉండదు. రుచిగా ఉంటుంది కానీ బరువు తగ్గడానికి పనికిరాదు.
బరువు తగ్గాలంటే ఎలా తినాలి?
తక్కువ నూనెలో పోపు వేసి, కరివేపాకు, పసుపు, కొద్దిగా వేయించిన పల్లీలు కలిపి మురమురాలు చేస్తే హెల్తీ స్నాక్గా మారుతుంది. సాయంత్రం ఆకలి వేసినప్పుడు లేదా వర్కౌట్ తర్వాత తినవచ్చు. “తేలికగా ఉంది” అనుకుని ఎక్కువసార్లు తినడం మాత్రం తప్పు. అలా చేస్తే మొత్తం కేలరీలు పెరిగి బరువు తగ్గకుండా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.