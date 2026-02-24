Soft Roti: పిండి ఇలా కలిపితే... చపాతీలు మెత్తగా వస్తాయి..!
Soft Roti: చపాతీలు చేసిన ప్రతిసారీ మెత్తగా రావాలంటే.. పిండి కలుపుకొనేటప్పుడు ఒక చిన్న ట్రిక్ ఫాలో అయితే చాలు. ఉదయం చపాతీ చేసినా.. సాయంత్రం వరకు కూడా మెత్తగా ఉంటాయి.
భారతీయులు రెగ్యులర్ గా ఇంట్లో చపాతీలు చేసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. చపాతీలు తినడం ఇష్టమే కానీ.. వాటిని చేయడమే చాలా కష్టం అనే ఫీలింగ్ చాలా మందిలో ఉంటుంది. అంతేకాదు.. ఈ చపాతీలను ఇంత కష్టపడి చేసినా.. అవి గట్టిగా.. అట్ట ముక్కల్లా వస్తున్నాయని ఎక్కువ మంది కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు. అలా కాకుండా.. రోటీలు మెత్తగా రావాలంటే ఏం చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం...
పిండి ఎలా కలపాలంటే...
సాధారణంగా మనం గిన్నెలో నీళ్లు పోసి పిండి కలుపుతాము. కానీ నీరు ఒకేచోట ఎక్కువ పడటం వల్ల పిండి సరిగ్గా నానదు. ఈ కొత్త ఉపాయం మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది:
1. పిండిని సిద్ధం చేసుకోవడం:
ముందుగా ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో తగినంత గోధుమ పిండిని తీసుకోండి. అందులో చిటికెడు ఉప్పు వేసి పిండి అంతా కలిసేలా కలపండి. (కావాలంటే ఒక స్పూన్ నూనె లేదా నెయ్యి కూడా వేయవచ్చు, ఇది చపాతీకి మరింత మృదుత్వాన్ని ఇస్తుంది).
2. 'వాటర్ ట్యాప్' ట్రిక్ :
నీటిని గ్లాసుతో ఒకేసారి పోయకుండా, మీ వంటింటి కుళాయి (Tap) కింద గిన్నెను ఉంచండి. నీటిని చాలా తక్కువ ధారగా వదలండి. కుళాయి కింద గిన్నెను గుండ్రంగా తిప్పుతూ నీరు పిండి అంతటా సమానంగా పడేలా చూడండి. ఇలా చేయడం వల్ల పిండిలోని ప్రతి కణం సమానంగా తేమను గ్రహిస్తుంది.
3. పిసికి కలపడం :
పిండి పూర్తిగా తడిసిన తర్వాత, కుళాయిని ఆపివేసి చేతులతో కనీసం 4 నుండి 5 నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి. పిండిని ఎంత బాగా ఒత్తితే, అందులో గ్లూటెన్ అంత బాగా విడుదలయ్యి చపాతీలు మెత్తగా వస్తాయి.
4. విశ్రాంతి ఇవ్వడం :
పిండిని కలిపిన వెంటనే చపాతీలు చేయకండి. పిండి ముద్దపై కొంచెం నూనె రాసి, తడి క్లాత్ లేదా మూత పెట్టి కనీసం 15 నుండి 20 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టండి. ఈ సమయంలో పిండి పూర్తిగా నాని, చపాతీలు చేసేటప్పుడు సులభంగా సాగుతాయి.
చపాతీలు మృదువుగా ఉండటానికి మరికొన్ని చిట్కాలు:
గోరువెచ్చని నీరు/పాలు: పిండిని కలిపేటప్పుడు చల్లని నీటికి బదులు గోరువెచ్చని నీరు లేదా కొద్దిగా పాలను ఉపయోగిస్తే చపాతీలు ఎక్కువ సేపు మెత్తగా ఉంటాయి.
కాల్చే విధానం: పెనం బాగా వేడెక్కిన తర్వాతే చపాతీని వేయాలి. తక్కువ మంట మీద ఎక్కువ సేపు కాల్చితే చపాతీలు గట్టిగా అప్పడం లా మారిపోతాయి. మీడియం నుండి హై ఫ్లేమ్ మీద త్వరగా కాల్చి తీయడం ఉత్తమం.
నిల్వ చేయడం: కాల్చిన వెంటనే చపాతీలను ఒక కాటన్ క్లాత్లో చుట్టి హాట్ బాక్స్లో ఉంచండి. దీనివల్ల ఆవిరి వల్ల కలిగే తేమను క్లాత్ పీల్చుకుని చపాతీలు మెత్తగా ఉండేలా చేస్తుంది.