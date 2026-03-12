Avoid Fruits Before Sleep: రాత్రిపూట ఈ పళ్లు తింటున్నారా? అయితే మీరు రిస్క్లోఉన్నట్లే
Avoid Fruits Before Sleep: పండ్లు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. కానీ, రాత్రిపూట పడుకునే ముందు కొన్ని పండ్లు తింటే జీర్ణవ్యవస్థ, నిద్రపై ప్రభావం పడుతుంది. అలాంటప్పుడు రాత్రిపూట తినకూడని కొన్ని పండ్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రాత్రిపూట అస్సలు తినకూడని 7 ఫ్రూట్స్
పుల్లని ఫ్రూట్స్
నారింజ, ముసాంబి వంటి సిట్రస్ పండ్లను రాత్రిపూట తింటే గుండెల్లో మంట, అసిడిటీ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందులోనూ నిద్రాభంగం కూడాను.
బనానా
అరటిపండులో కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. రాత్రి పడుకునే తింటే భారంగా అనిపిస్తుంది. జీర్ణం కావడానికి టైం తీసుకుంటుంది. అప్పుడులో నిద్రలో కూడా అసౌకర్యం కలిగించొచ్చు.
ద్రాక్ష
గ్రేప్స్ లో సహజంగా షుగర్స్ ఉంటాయి. రాత్రిపూట తింటే చక్కెర స్థాయిలు పెరిగిపోతాయి. నిద్రపైనా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది.
పైనాపిల్
బొప్పాయి
మామిడిపండు
రాత్రి పడుకునే ముందు మామిడిపండు తింటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. రాత్రి మామిడి తింటే శరీరానికి అనవసరమైన శక్తిని ఇస్తుంది. అప్పుడు అధిక బరువుకు దారితీస్తుంది.
జామపండు
ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే జామకాయను కూడా రాత్రిపూట తింటే జీర్ణ సమస్యలు, గ్యాస్ ట్రబుల్ రావచ్చు. పడుకునేప్పుడు అవస్థగా ఉంటుంది.
ఫ్రూట్స్ మంచివే కదా ఏ టైంలో పడితో ఆ టైంలో తింటే ఆరోగ్యానికి బదులు అనారోగ్యానికి గురవుతారు. అందుకే ఎప్పుడు ఏది తినాలో తెలుసుకోండి.