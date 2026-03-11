Premium Rice: ప్రపంచంలో అత్యంత ఖరీదైన బియ్యం ఇదే.. కిలో రైస్ ధర రూ. 12,000
Premium Rice: ప్రపంచంలో ఎక్కువ మంది తీసుకునే ఆహారంలో బియ్యం ప్రధానమైంది. సాధారణంగా మన తీసుకునే బియ్యం ధర కిలో రూ. 50 నుంచి రూ. 70 వరకు ఉంటుంది. బాస్మతి లాంటివైతే రూ. 150 వరకు ఉండొచ్చు. అయితే కిలో బియ్యం ధర రూ. 12000 ఉందని మీకు తెలుసా?
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన బియ్యం
ప్రపంచంలో అత్యంత ఖరీదైన బియ్యంగా కిన్మేమై ప్రీమియం రైస్గా గుర్తింపు పొందింది. ఈ బియ్యాన్ని జపాన్కు చెందిన టోయో రైస్ కార్పొరేషన్ తయారు చేస్తుంది. ఇది సాధారణ బియ్యం కాదు. ప్రత్యేకమైన ప్రాసెసింగ్ పద్ధతి, అత్యుత్తమ నాణ్యత గల రకాల బియ్యం ఉపయోగించడం, పరిమిత ఉత్పత్తి వంటి కారణాల వల్ల దీని ధర చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఈ బియ్యం ధర ఎంత?
ఈ ప్రత్యేక బియ్యాన్ని 2016లో మార్కెట్లో విడుదల చేశారు. ఆ సమయంలో 840 గ్రాముల ప్యాక్ ధర దాదాపు 9,496 జపాన్ యెన్ ఉండేది. భారత కరెన్సీలో ఇది సుమారు రూ. 5,500 వరకూ ఉండేది. ఇప్పుడు ధర మరింత పెరిగింది. అధికారిక సమాచారం ప్రకారం 840 గ్రాముల ప్యాక్ ధర సుమారు 155 సింగపూర్ డాలర్లు ఉంటుంది. భారత రూపాయల్లో ఇది రూ. 10,500 కంటే ఎక్కువ. అంటే ఒక కిలో కిన్మేమై బియ్యం ధర దాదాపు రూ. 12,000 నుంచి రూ. 12,500 వరకు ఉంటుంది.
ప్రత్యేక ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీ
ఈ బియ్యాన్ని తయారు చేసే విధానం చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. సాధారణ బియ్యం లాగా దీనిని వండే ముందు కడగాల్సిన అవసరం లేదు. కారణం ఏమిటంటే, ప్రత్యేకమైన రైస్ బఫింగ్ టెక్నాలజీ ద్వారా బియ్యం గింజలపై ఉండే అదనపు స్టార్చ్ ముందుగానే తొలగిస్తారు. దీంతో బియ్యం శుభ్రంగా ఉంటుంది. అలాగే జీర్ణం కావడం కూడా సులభమవుతుంది. ఈ ప్రీమియం బియ్యం తయారీలో జపాన్కు చెందిన ప్రసిద్ధ రకాలైన Koshihikari Rice, Pikamaru Rice వంటి వాటిని ఉపయోగిస్తారు. ఈ రకాల బియ్యం సువాసన, రుచితో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి పొందాయి. అలాగే బియ్యం గింజలను యంత్రాలతో కాకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఎంపిక చేస్తారు.
ఆరోగ్యానికి ఉపయోగాలు, పరిమిత ఉత్పత్తి
ఈ బియ్యంలో సాధారణ బియ్యంతో పోలిస్తే LPS (లిపోపాలిసాకరైడ్స్) అనే పోషక పదార్థం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుందని అని కంపెనీ చెబుతోంది. ఇంకా ఈ బియ్యాన్ని తయారు చేసిన తర్వాత సుమారు ఆరు నెలలపాటు ప్రత్యేక ఫ్లేవర్ ఏజింగ్ ప్రక్రియలో ఉంచుతారు. దీని వల్ల బియ్యం రుచి, వాసన మరింత మెరుగవుతుంది. ఇది చాలా తక్కువ పరిమాణంలో మాత్రమే తయారు చేస్తారు. అందుకే సాధారణ మార్కెట్లలో ఇది సులభంగా దొరకదు. ఈ కారణాల వల్లే ఈ బియ్యం ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన బియ్యంగా మారింది.