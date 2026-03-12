Telugu

పచ్చిమిర్చి ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉండాలంటే ఇలా చేయండి!

food-life Mar 12 2026
Author: Kavitha G Image Credits:social media
శుభ్రంగా కడగడం

మార్కెట్ నుంచి పచ్చిమిర్చి తెచ్చిన వెంటనే వాటిని నీటిలో శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత, శుభ్రమైన క్లాత్‍పై పరిచి పూర్తిగా ఆరబెట్టాలి. తేమ ఉంటే మిర్చి త్వరగా కుళ్లిపోతుంది.

Image credits: Freepik
తొడిమలు తీయడం

పచ్చిమిరపకాయల తొడిమలను తీసివేయడం చాలా ముఖ్యం. ఇలా చేయడం వల్ల అవి ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉంటాయి.

Image credits: social media
టిష్యూ పేపర్ వాడకం

పచ్చిమిర్చిని గాలి చొరబడని డబ్బాలో పెట్టే ముందు, దాని అడుగున ఒక టిష్యూ పేపర్ వేయాలి. ఇది తేమను పీల్చుకొని మిర్చిని తాజాగా ఉంచుతుంది.

Image credits: AI
గాజు డబ్బాలో..

పచ్చిమిర్చిని ప్లాస్టిక్ డబ్బాల్లో కాకుండా, గాజు డబ్బాలో నిల్వ చేయడం మంచిది. ఇలా చేస్తే అవి చాలా కాలం పాటు తాజాగా ఉంటాయి.

Image credits: social media
ఫ్రిజ్‍లో ఎలా పెట్టాలంటే?

పచ్చిమిర్చి ఉన్న డబ్బాను ఫ్రిజ్‌లోని వెజిటబుల్ డ్రాయర్‌లో పెట్టాలి. అక్కడ ఉష్ణోగ్రత స్థిరంగా, చల్లగా ఉంటుంది. ఇది మిర్చి తాజాగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: stockphoto
ఆవనూనె వాడకం

కొంతమంది పచ్చిమిర్చికి ఆవనూనె రాసి నిల్వ చేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల అవి పాడవకుండా ఉండటమే కాకుండా, వాటికి ఒక ప్రత్యేకమైన రుచి కూడా వస్తుంది.

Image credits: social media

