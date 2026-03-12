మార్కెట్ నుంచి పచ్చిమిర్చి తెచ్చిన వెంటనే వాటిని నీటిలో శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత, శుభ్రమైన క్లాత్పై పరిచి పూర్తిగా ఆరబెట్టాలి. తేమ ఉంటే మిర్చి త్వరగా కుళ్లిపోతుంది.
పచ్చిమిరపకాయల తొడిమలను తీసివేయడం చాలా ముఖ్యం. ఇలా చేయడం వల్ల అవి ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉంటాయి.
పచ్చిమిర్చిని గాలి చొరబడని డబ్బాలో పెట్టే ముందు, దాని అడుగున ఒక టిష్యూ పేపర్ వేయాలి. ఇది తేమను పీల్చుకొని మిర్చిని తాజాగా ఉంచుతుంది.
పచ్చిమిర్చిని ప్లాస్టిక్ డబ్బాల్లో కాకుండా, గాజు డబ్బాలో నిల్వ చేయడం మంచిది. ఇలా చేస్తే అవి చాలా కాలం పాటు తాజాగా ఉంటాయి.
పచ్చిమిర్చి ఉన్న డబ్బాను ఫ్రిజ్లోని వెజిటబుల్ డ్రాయర్లో పెట్టాలి. అక్కడ ఉష్ణోగ్రత స్థిరంగా, చల్లగా ఉంటుంది. ఇది మిర్చి తాజాగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది.
కొంతమంది పచ్చిమిర్చికి ఆవనూనె రాసి నిల్వ చేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల అవి పాడవకుండా ఉండటమే కాకుండా, వాటికి ఒక ప్రత్యేకమైన రుచి కూడా వస్తుంది.
