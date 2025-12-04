WeightLoss: నార్మల్ దోశ కాదు... ఓట్స్ దోశ తింటే ఏమౌతుంది? బరువు తగ్గుతారా?
Weight loss: బరువు తగ్గడానికి ఓట్స్ తింటున్నారా? రోజూ అదే ఓట్స్ తిని బోర్ కొట్టిందా? అయితే.. ఓట్స్ తో చేసిన దోశ తినండి.. మరి, ఈ ఓట్స్ దోశతో బరువు ఎలా తగ్గుతాం అని ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే, ఇది చదవాల్సిందే..
ఓట్స్ దోశ
దక్షిణాది ప్రజలకు ప్రతిరోజూ ఇడ్లీ, దోశ లాంటివి తినకపోతే బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేసిన ఫీలింగ్ ఉండదు. ప్రతిరోజూ ఇడ్లీ, దోశ కొబ్బరి చట్నీ, పల్లీ చట్నీతో నిద్రపట్టదు. వేరేవి ఏవైనా తిన్నా... తిన్న అనుభూతే ఉండదు. కానీ, బరువు తగ్గాలి అనుకునే వారు ఇడ్లీ, దోశ లాంటివి తింటే ఉపయోగం ఉండదు. అందుకే.. ఓట్స్ లాంటివి తింటూ ఉంటారు. కానీ.. రోజూ ఓట్స్ తినాలంటే కష్టంగా అనిపిస్తుంది. మరి, ఈ ఓట్స్ తో దోశ చేసుకుంటే తింటే..? ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా? ఈ ఓట్స్ దోశ తింటే బరువు తగ్గుతారా? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో చూద్దాం....
ఓట్స్ దోశ బరువు తగ్గడానికి ఎలా సహాయం చేస్తుంది..?
ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది...
ఓట్స్ లో సొల్యూబుల్ ఫైబర్ చాలా ఉంటుంది. ఇది ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన భావన కలిగిస్తుంది. దీని వల్ల ఎక్కువగా తినే అలవాటు తగ్గుతుంది. అంతేకాదు... దీనిలో కేలరీలు కూడా తక్కువగా ఉంటాయి. ఫలితంగా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.
తక్కువ గ్లెసెమిక్ ఇండెక్స్...
ఓట్స్ లో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి... రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ ఒక్కసారిగా పెరగవు. శరీరంలో కొవ్వు నిల్వ చేయకుండా ఉంటుంది. బెల్లీ ఫ్యాట్ తగ్గడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
అధిక ప్రోటీన్
ఓట్స్లో ఉన్న ప్రోటీన్ మజిల్స్ ని బలంగా చేస్తుంది, మెటబాలిజాన్ని వేగంగా పనిచేయిస్తుంది. ఫ్యాట్ బర్న్ వేగంగా జరుగుతుంది.
జంక్ ఫుడ్కు బదులుగా హెల్తీ బ్రేక్ఫాస్ట్
ఓట్స్ దోశ తింటే ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయదు. రోజులో అనవసర స్నాకింగ్ తగ్గుతుంది. బరువు తగ్గడానికి ఇది చాలా బాగా సహాయపడుతుంది.
ఓట్స్ దోశ తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు...
ఓట్స్ దోశ తినడ వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. పోషకాలు పుష్కలంగా లభిస్తాయి. ఫైబర్ ఉంటుంది. కాబట్టి బరువు నియంత్రణకు సహాయపడుతుంది. జీర్ణక్రియ మెరుగౌతుంది. ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి, ఫ్యాట్ బర్న్ అవుతుంది. మజిల్స్ బలపడతాయి. దీనిలో విటమిన్ బి, మెగ్నీషియం, ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
బరువు తగ్గడానికి ఓట్స్ దోశ ఎలా తినాలంటే....
రోజుకి ఒకసారైనా తినాలి. బ్రేక్ ఫాస్ట్ గా తీసుకోవడం మరింత మంచిది. ఉప్పు కాస్త తక్కువగా వాడటం మంచిది. దీనిలోనే ఉల్లిపాయ, క్యారెట్, పాలకూర వంటి కూరగాయలు కలిపి తీసుకుంటే మరింత ఆరోగ్యకరంగా మారుతుంది. నూనె ఎక్కువగా వాడకూడదు. మసాలాలు లేకుండా తీసుకుంటే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.