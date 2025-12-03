రోజూ బాదం పప్పు తింటే కలిగే బెనిఫిట్స్ ఇవే

బాదంలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, విటమిన్ ఇ, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి జ్ఞాపకశక్తిని పెంచి, మెదడు పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి.
బాదంలో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణక్రియకు సపోర్ట్ చేసి, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది.
బాదంలోని తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్, అధిక మెగ్నీషియం రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి.
బాదం క్రమం తప్పకుండా తినడం వల్ల ఎముకలకు అవసరమైన కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఫాస్పరస్ అందుతాయి.
అధిక ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తాయి. ఇది మొత్తం కేలరీల వినియోగాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
విటమిన్ ఇ, ఇతర యాంటీఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని రక్షించి, యవ్వనంగా కనిపించడానికి సహాయపడతాయి. అదే సమయంలో మెగ్నీషియం జుట్టు కుదుళ్లను బలపరుస్తుంది.
బాదంలోని జింక్, విటమిన్ ఇ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడతాయి.
