పరగడుపున జీలకర్ర నీరు తాగితే ఏమౌతుంది?

ఉదయాన్నే పరగడుపున జీలకర్ర నీళ్లు తాగడం వల్ల అసిడిటీ, గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది.
యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉన్న జీలకర్ర నీరు తాగడం వల్ల కాలేయం, మూత్ర పిండాల్లోని టాక్సిన్స్ బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది.
యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉండే జీలకర్ర నీటిని రోజూ తాగడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవచ్చు.
డీహైడ్రేషన్ను నివారించడానికి కూడా జీలకర్ర నీళ్లు తాగడం మంచిది.
పొటాషియం అధికంగా ఉండే జీలకర్ర అధిక రక్తపోటును నివారిస్తుంది, కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గిస్తుంది. గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది.
రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా నిరోధించడానికి ఉదయాన్నే పరగడుపున జీలకర్ర నీళ్లు తాగడం మంచిది.
ఉదయాన్నే పరగడుపున జీలకర్ర నీళ్లు తాగడం వల్ల ఆకలి తగ్గుతుంది. బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.
జీలకర్ర నీళ్లు తాగడం చర్మ ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది.
