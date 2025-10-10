Idli vs Dosa: ఇడ్లీ, దోశ.. బరువు తగ్గాలంటే ఇది తినండి
Idli vs Dosa: ఇడ్లీ, దోశ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. ఈ రెండూ బరువు తగ్గడానికి ఎంతో సహాయపడతాయి.ఇడ్లీ, దోశలు మన జీర్ణక్రియను మెరుగుపర్చడానికి ఎంతగానో సహాయపడతాయి. అలాగే ఎన్నో విధాలుగా ఇవి మన ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి.
ఇడ్లీ, దోశ
ఆరోగ్యకరమైన బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో ఇడ్లీ, దోశ రెండూ ఉన్నాయి. వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. కానీ ఈ రెండింటిలో కేలరీలు, పోషకాలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. కాబట్టి బరువు తగ్గడానికి ఏది మంచిదో ఇప్పుడు చూద్దాం..
కేలరీలు
కేలరీలు అంటే ఏమీ లేదు మనం తినే ఫుడ్ నుంచి మనకు లభించే శక్తి. ఉదాహరణకు బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి 1500 కేలరీలు అవసరమవుతాయి.కానీ వీళ్లు దీనికంటే తక్కువ కేలరీలున్న ఫుడ్ ను తిన్నప్పుడే బరువు తగ్గడం మొదలవుతుంది.
దోశ, ఇడ్లీలో ఎన్ని కేలరీలు ఉంటాయి
40, 50 గ్రాముల ఇడ్లీలో దాదాపుగా 39 నుంచి 45 కేలరీలు ఉంటాయి. ఇక ఒక దోశలో 120 నుంచి 150 కేలరీలు ఉంటాయి.కేలరీలు పెరగడానికి దీన్ని వండే పద్దతే కారణం. అంటే ఇడ్లీలను ఆవిరిపై ఉడికిస్తారు. దీనికి నూనె అవసరం లేదు. కానీ దోశను నూనెతోనే తయారుచేస్తారు. కాబట్టి దీనిలో కేలరీలు పెరుగుతాయి. కాబట్టి బరువు తగ్గాలనుకునే వారు తక్కువ కేలరీలున్న ఇడ్లీలను తినడమే మంచిది.
కేలరీలు ఎందుకు పెరుగుతాయి
దోశలో కంటే ఇడ్లీల్లోనే కేలరీలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. పోషకాలు మెండుగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇడ్లీలను దోశ మాదిరిగా నూనెతో తయారుచేయరు. అలాగే ఇడ్లీలను ఆవిరిపై ఉడికించడం వల్ల వాటిలో పోషకాలు ఎక్కువగా, కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఇడ్లీలను తినడం వల్ల శరీరంలో కొవ్వు పెరగదు. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. ఇది చాలా సులువుగా జీర్ణం అవుతుంది.
ఎలాంటి దోశను తింటే మంచిది
ఇడ్లీ బరువు తగ్గడానికి చాలా మంచిది. కానీ కొంతమందికి ఇడ్లీ నచ్చకపోవచ్చు. ఇలాంటి వారు దోశను తినొచ్చు. కాకపోతే పెసర్లు, ఓట్స్, రాగులను దోశ పిండిలో కలపండి. ఎందుకంటే వీటిలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి మీ కడుపును ఎక్కువ సేపు నిండుగా ఉంచి మీరు హెవీగా తినకుండా చేస్తాయి.
దోశ, ఇడ్లీ రెండింటిలో ప్రోబయోటిక్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి జీర్ణక్రియకు చాలా మంచివి. కానీ బరువు తగ్గడానికి ఇడ్లీలే మంచివి. ఎందుకంటే దీనిలో కేలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. అయితే మీరు తక్కువ నూనె వేసి దోశను తింటే కూడా బరువు తగ్గుతారు. కానీ దోశ కన్నా ఇడ్లీనే వెయిట్ లాస్ కు మంచిది.