Mutton: మీరు కొంటున్న మటన్... మేకదా లేక కుక్కదా.?
Mutton: గతంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో మేక మాంసం పేరుతో కుక్క మాంసం విక్రయించిన ఘటనలు వార్తల్లోకి వచ్చాయి. ముఖ్యంగా హోటళ్లలో, రోడ్డు పక్కన అమ్మే మటన్ బిర్యానీలపై ప్రజల్లో అనుమానాలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో కుక్క మాంసాన్ని ఎలా గుర్తించాలో తెలుసుకుందాం.
కుక్క మాంసం విక్రయం గురించి వచ్చిన వార్తలు
గతంలో బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో మటన్ పేరుతో కుక్క మాంసం సరఫరా చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు సంచలనం సృష్టించాయి. రైల్వే స్టేషన్లలో అనుమానాస్పద మాంసాన్ని అధికారులు సీజ్ చేయడం, ల్యాబ్ పరీక్షలకు పంపడం వంటి ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. చివరికి కొన్ని సందర్భాల్లో అది మేక మాంసమేనని తేలినా, ప్రజల్లో భయం మాత్రం పెరిగింది. తక్కువ ధరకు మటన్ అమ్మడం కూడా అనుమానాలకు కారణమైంది.
ముడి మాంసంలో కుక్క మాంసాన్ని ఎలా గుర్తించాలి?
కుక్క మాంసానికి కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉంటాయి.
* రంగు సాధారణంగా ముదురు ఎరుపు లేదా బూడిద కలిసినట్లు ఉంటుంది.
* మాంసపు నారలు అసమానంగా, చాలా గట్టిగా ఉంటాయి.
* కొవ్వు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
* వాసన చాలా తీవ్రంగా, అసహ్యంగా ఉంటుంది.
* మాంసం తాకితే గట్టిగా అనిపిస్తుంది
మేక మాంసం మాత్రం గాఢ ఎరుపు రంగులో, కొవ్వు పసుపు రంగులో ఉండి వాసన కొంచెం భిన్నంగా ఉంటుంది.
వండిన కుక్క మాంసాన్ని ఎలా గుర్తించాలి?
వండిన తర్వాత కూడా కుక్క మాంసం కొన్ని లక్షణాలు చూపిస్తుంది.
* బాగా ఉడికించినా మాంసం మృదువుగా మారదు.
* నమిలితే రబ్బరు లాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది.
* వాసన మసాలాల మధ్య కూడా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.
* రుచి చేదుగా లేదా అసహ్యంగా అనిపిస్తుంది.
సాధారణంగా మేక మాంసం వండినప్పుడు సాఫ్ట్గా మారుతుంది, రుచి మసాలాలతో బాగా కలిసిపోతుంది.
మటన్ బిర్యానీలో కుక్క మాంసాన్ని ఎలా గుర్తించాలి?
బిర్యానీలో మసాలాలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల గుర్తించడం కష్టం. అయినా కొన్ని సంకేతాలు గమనించాలి.
* ముక్కలు చాలా గట్టిగా ఉండటం.
* నమలడానికి ఎక్కువ శ్రమ పడటం
* వాసన సాధారణ మటన్ బిర్యానీలా కాకుండా ఉండటం
* రుచి అసహజంగా అనిపించడం
* తిన్న తర్వాత కడుపులో అసౌకర్యంగా ఉండడం.
అత్యంత తక్కువ ధరకు అమ్మే బిర్యానీపై ప్రత్యేక జాగ్రత్త అవసరం.
వినియోగదారులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
* ఎప్పుడూ లైసెన్స్ ఉన్న మటన్ షాపుల నుంచే మాంసం కొనాలి
* హోటళ్లలో శుభ్రత, బోర్డులు, బిల్లులు గమనించాలి
* అనుమానం వచ్చిన మాంసాన్ని తినకుండా ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలి
* ధర చాలా తక్కువగా ఉంటే అప్రమత్తంగా ఉండాలి
ఆహారం విషయంలో నిర్లక్ష్యం ఆరోగ్యానికి ప్రమాదం. అవగాహనతోనే ఎంపిక చేసుకోవాలి.