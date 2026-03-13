Ugadi Special Dishes: ఉగాది పండక్కి ఈ వంటలు మీ ఇంట్లో చేస్తారా!
Ugadi Special Dishes: తెలుగు వారి ముఖ్యమైన పండుగల్లో ఉగాది ఒకటి. కొత్త సంవత్సరానికి శ్రీకారం కూడా. ఈ ఉగాది పర్వదినాన ఇంటింటా సంప్రదాయ వంటకాల సందడి కనిపిస్తుంది. ఈ రోజు చేసే కొన్ని ప్రత్యేక వంటకాలు పండుగకు మరింత ప్రత్యేకతను తీసుకొస్తాయి.
ఉగాది పచ్చడి
మొట్టమొదటి స్పెషల్, ఉగాది పండుగకు అర్థం తీసుకొచ్చే ఉగాది పచ్చడి. షడ్రుచుల సమ్మేళనం. వేపపువ్వు, బెల్లం, చింతపండు, మామిడి ముక్కలు, కారం, ఉప్పు కలిపి చేసే ఈ పచ్చడిలో ఆరు రుచులు ఉంటాయి. జీవితం కూడా సుఖం, దుఃఖం, కోపం, భయం, ఆనందం వంటి అనుభవాలతో నిండి ఉంటుందని సూచిస్తుంది. అందుకే ఉగాది రోజు ప్రతి ఇంట్లో ఈ పచ్చడిని తప్పకుండా తయారు చేస్తారు.
బొబ్బట్లు, పాయసం
రెండోది బొబ్బట్లు, ఒక్కచోట దీన్ని ఓలిగలు, పోలీలు, భక్ష్యాలు అంటారు. పేరు ఏదైనా రుచి మాత్రం ఆహా అద్భుతహః. నెయ్యితో చేసే ఈ బొబ్బట్లు నోట్లో వేసుకోగానే అలా కరిగిపోతాయి. పండుగ రోజు కుటుంబసభ్యులందరూ కలిసి ఆస్వాదించే వంటకం. వేడివేడిగా ఒకరు వేస్తుంటే..మరొకరు పక్కనుంచే లాగించేస్తుంటారు. అంత రుచింగా ఉంటుంది.
పాలు, బియ్యం, బెల్లం లేదా చక్కెరతో పరమాన్నం చేస్తారు. పండుగలో తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే. దేవుడికి నైవేద్యంగా కూడా పెడతారు. తీపి రుచితో ఈ వంటకం పండుగకు మరింత ఆనందాన్ని జోడిస్తుంది.
పులిహోర
ఇక పులిహోర. ఏ పండుగైనా సరే నేనున్నా అని ముందుంటుంది. నిమ్మకాయ, చింతపండుతో చేస్తారు. పూజల సమయంలో దీన్ని నేవేద్యంగా పెడతారు. పండుగరోజు అంతా ఓచోట చేరి ఆరగిస్తారు. కోవెలల్లో కూడా ఇది మహాప్రసాదంగా పెడతారు. ఈ పులిహోర చేయడంతో ఒక్కొక్కరి చేతి రుచి ఒక్కోలా ఉంటుంది.
మామిడికాయ పప్పు.
ఉగాది అంటే మామిడికాయల సందడి. వాటితో చేసే మామిడి పప్పు ఉగాది పండుగలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని కలిగి ఉంటుంది. వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యితో కలుపుకుని తింటే...ఆ కమ్మని రుచికి నోట్లో నుంచి నీళ్లు రావాల్సిందే.
గారెలు
మినపప్పుతో చేసే గారెలు కూడా ఉగాది రోజు ఎక్కువగా తయారు చేస్తారు. బయటకు క్రిస్పీగా, లోపల మెత్తగా ఉండే ఈ గారెలు పండుగ భోజనంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉంటాయి.
ఉగాది పండుగంటే కొత్త ఏడాదికి ఆరంభం మాత్రమే కాదు...సంప్రదాయాలు, రుచులు, కుటుంబ బంధాల పండు. ఈ ఉగాది రోజున ఈ స్పెషల్ వంటకాలను చేసి కుటుంబంతో కలిసి ఆస్వాదిస్తే పండుగ ఆనందం మరింత పెరుగుతుంది. మరి ఈ ఉగాదికి మీ ఇంట్లో ఈ వంటలు చేస్తున్నారా?