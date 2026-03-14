Chapati Recipes: రాత్రి మిగిలిన చపాతీలతో చేసే 5 టేస్టీ వంటలు
Chapati Recipes: ఇంట్లో చేసిన చపాతీలు మిగిలిపోతున్నాయా? ఏం చేయాలో తెలియక పడేస్తున్నారా? అయితే ఇలా ట్రై చేయండి, ఆహారమూ వృథా కాదు, ఇష్టం లేని వాళ్లు కూడా ఈజీగా లాగించేస్తారు.
చాలా ఇళ్లల్లో రాత్రి చేసిన చపాతీలు కొన్నిసార్లు మిగిలిపోతాయి. కొందరు రాత్రి మిగిలినవి ఉదయం పూట తినరు. కొన్నిసార్లు గట్టిగా అయిపోతాయి. వృథాగా పడేస్తుంటారు. కానీ కొంచెం క్రియేటివిటీతో ఆ మిగిలిన చపాతీలతోనే రుచికరమైన వంటలు తయారు చేయవచ్చు. ఇవి త్వరగా తయారవుతాయి కూడానూ. పిల్లలకు కూడా బాగా నచ్చుతాయి. మరి రాత్రి మిగిలిన చపాతీలతో చేసే కొన్ని టేస్టీ వంటలు ఏంటో చూద్దాం.
చపాతీ రోల్
చపాతీలను రోల్లా చేసి లోపల కూరగాయలు లేదా ఆమ్లెట్ పెట్టి తినవచ్చు. ఉల్లిపాయ, క్యాబేజీ, క్యారెట్, టమాటాతో చిన్న స్టఫింగ్ తయారు చేసి చపాతీలో పెట్టి రోల్ చేస్తే మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ అవుతుంది
చపాతీ పిజ్జా
చపాతీని పాన్పై పెట్టి టమాటా సాస్, ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, చీజ్ వేసి కొన్ని నిమిషాలు వేయిస్తే చపాతీ పిజ్జా తయారవుతుంది. పిల్లలకు ఇది చాలా ఇష్టం.
చపాతీ ఉప్మా
ఇది చాలా సింపుల, టేస్టీ వంటకం. మిగిలిన చపాతీలను చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఉంచాలి. పాన్లో కొద్దిగా నూనె వేసి ఆవాలు, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయలు వేయాలి.తరువాత చపాతీ ముక్కలు వేసి కొద్దిగా ఉప్పు, కారం,నిమ్మరసం వేసి కలిపితే చపాతీ ఉప్మా రెడీ అవుతుంది.
చపాతీ నూడుల్స్
చపాతీలను పొడవుగా కట్ చేసి నూడుల్స్ లా తయారు చేయాలి. పాన్లో కొద్దిగా నూనె వేసి వెల్లుల్లి, కూరగాయలు వేయించాలి. తరువాత చపాతీ స్ట్రిప్స్ వేసి సోయా సాస్ లేదా కారం వేసి కలిపితే ఘుమఘుమలాడే టేస్టీ చపాతీ నూడుల్స్ రెడీ.
చపాతీ చిప్స్
చపాతీలను చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి కొద్దిగా నూనె, ఉప్పు, మసాలా వేసి పాన్లో వేయిస్తే క్రిస్పీ చపాతీ చిప్స్ తయారవుతాయి. ఇవి సాయంత్రం టీతో తినడానికి బాగా సరిపోతాయి.
ఇలా రాత్రి మిగిలిన చపాతీలను పారేయకుండా ఇలా క్రియేటివిటీ జోడించి కొత్త వంటకాలు చేస్తే రుచికి రుచి వృథాను తప్పించవచ్చు.