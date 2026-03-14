ఇంట్లో టమాటాలను ఎక్కువ కాలం నిల్వ చేసుకోవడానికి వాటిని ఎండబెట్టడం ఒక మంచి పద్ధతి. ఈ ట్రిక్ ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో తెగ వైరల్ అవుతోంది. చాలామంది టమాటాలు ఎండబెట్టి వాటిని కూరలు, చట్నీలు, సాస్లలో వాడుకుంటారు. కానీ, ఎండబెట్టేటప్పుడు టమాటాల నుంచి కుళ్లిన వాసన రావడం, బూజు పట్టడం లాంటివి జరుగుతుంటాయి. దీనికి కారణం వాటిలో ఉండే తేమ, బ్యాక్టీరియా. అయితే, టమాటాలు ఎండబెట్టేటప్పుడు కేవలం ఒక్క స్పూన్ ఉప్పును సరిగ్గా వాడితే చాలు. వాసన రాదు, పైగా టమాటాలు తొందరగా, చక్కగా ఎండుతాయి. టమాటాలు ఎండబెట్టే సరైన పద్ధతి ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
టమాటాలను సరిగ్గా కట్ చేయండి
ముందుగా, తాజాగా, గట్టిగా ఉన్న టమాటాలను తీసుకోండి. వాటిని శుభ్రంగా కడిగి, మధ్యలోకి ముక్కలుగా లేదా సగానికి కోయండి. ముక్కలు మరీ పల్చగా కోయొద్దు. అలా చేస్తే ఎండిన తర్వాత వాటి రుచి, రూపు దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. టమాటాలోని మందపాటి భాగాలను కట్ చేసేయండి.
ఎండబెట్టే ముందు ఓ స్పూన్ ఉప్పు చల్లండి
కోసిన టమాటా ముక్కలపై కొద్దిగా ఉప్పు చల్లండి. ఉప్పు టమాటాలో ఉన్న అదనపు తేమను బయటకు లాగేస్తుంది. దీనివల్ల టమాటాలు తొందరగా ఎండుతాయి. వాటిలో బ్యాక్టీరియా లేదా ఫంగస్ చేరే అవకాశం కూడా తగ్గుతుంది.
మరీ ఎక్కువ ఎండలో పెట్టొద్దు
టమాటాలను నేరుగా మండుటెండలో పెట్టడం కంటే, లేత ఎండలో లేదా గాలి తగిలే చోట ఆరబెట్టడం మంచిది. ఎక్కువ ఎండకు టమాటాలు పైకి తొందరగా ఎండిపోయినా, లోపల తేమ ఉండిపోతుంది. దీనివల్లే కుళ్లిన వాసన వస్తుంది.
గాలి తగిలేలా చూసుకోండి
టమాటాలను ఒక ప్లేటు, ట్రే లేదా జాలీ ట్రేలో పరిచి ఆరబెట్టండి. మన ఇళ్లలో వడియాలు, మిరపకాయలు ఆరబెట్టినట్టు అన్నమాట. ఇలా చేస్తే గాలి అన్ని వైపుల నుంచి తగిలి, టమాటాలు తొందరగా ఎండుతాయి. కుళ్లిపోవడం, బూజు పట్టడం లాంటివి జరగవు.
పూర్తిగా ఎండిన తర్వాతే నిల్వ చేయండి
టమాటాలు పూర్తిగా ఎండిన తర్వాత, వాటిని గాలి చొరబడని డబ్బా (ఎయిర్టైట్ కంటైనర్)లో నిల్వ చేసుకోండి. కావాలంటే, కొద్దిగా ఆలివ్ ఆయిల్ వేసి కూడా దాచుకోవచ్చు. ఇలా చేస్తే వాటి రుచి ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉంటుంది.