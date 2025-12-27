Cholesterol: చెడు కాదు, ఇవి తింటే మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది
Cholesterol: గుండె ఆరోగ్యంగా పని చేయాలంటే మంచి ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ముఖ్యంగా చెడు కొలెస్ట్రాల్ ఉన్న ఆహారాలకు దూరంగా ఉంటూ, మంచి కొలెస్ట్రాల్ ఉన్న ఆహారాలు తీసుకోవాలి.
మంచి కొలెస్ట్రాల్..
హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్( మంచి కొలెస్ట్రాల్) గుండె ఆరోగ్యంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అధిక హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుందని హార్వర్డ్ అధ్యయనం చెబుతోంది. మరి, ఈ మంచి కొలెస్ట్రాల్ ఎలాంటి ఆహారాలల్లో ఉంటుంది? వేటిని తింటే గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం…
అవకాడో..
అవకాడోలో మోనోఅన్శాచురేటెడ్ కొవ్వులు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిలో ఫైబర్, పొటాషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి, వాపును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
సాల్మన్, మాకేరెల్ వంటి కొవ్వు చేపలు
సాల్మన్, మాకేరెల్ వంటి కొవ్వు చేపలలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి హెచ్డిఎల్ పనితీరును మెరుగుపరిచి, ట్రైగ్లిజరైడ్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
నట్స్
బాదం, వాల్నట్స్ వంటి నట్స్లో మోనోఅన్శాచురేటెడ్, పాలీఅన్శాచురేటెడ్ కొవ్వులు, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. రోజూ నట్స్ తినడం వల్ల హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ పెరిగి గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
చియా, అవిసె గింజలు..
ఆహారంలో చియా సీడ్స్, అవిసె గింజలను చేర్చుకోవడం వల్ల ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ తగ్గడంతో పాటు హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు మెరుగుపడతాయి. వీటిని రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
సోయా ప్రోటీన్ రోజూ తీసుకోవడం వల్ల మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది
సోయా ఉత్పత్తులలో అధిక-నాణ్యత గల మొక్కల ప్రోటీన్, ఐసోఫ్లేవోన్లు ఉంటాయి. సోయా ప్రోటీన్ను రోజూ తీసుకోవడం వల్ల హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు పెరిగి, ఎల్డిఎల్ (చెడు) కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది.
ఓట్స్ రోజూ తినడం వల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు
ఓట్స్, బార్లీ లేదా బ్రౌన్ రైస్ వంటి తృణధాన్యాలు గుండెను కాపాడగలవు. ఓట్స్ రోజూ తినడం వల్ల లిపిడ్ ప్రొఫైల్ మెరుగుపడి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది.