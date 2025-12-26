Telugu

పరగడుపున మునగాకు నీరు తాగితే ఏమౌతుంది?

food-life Dec 26 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:AI Generated
Telugu

పోషకాల గణి

మునగాకులో ఎన్నో పోషకాలు ఉన్నాయి. ఈ నీరు రోజూ ఒకసారి తాగితే చాలా ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. 

Image credits: Getty
Telugu

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది

మునగాకు నీటిలో విటమిన్లు ఎ, సి, ఇ, కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

జలుబు, దగ్గు, జ్వరాన్ని నివారిస్తుంది

మునగాకులో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. మునగాకు నీటిని రోజూ తాగడం వల్ల జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వంటి వ్యాధులను నివారించవచ్చు.
 

Image credits: Getty
Telugu

శరీర బరువును తగ్గిస్తుంది

మునగాకు నీరు తాగడం వల్ల జీవక్రియ పెరిగి, ఆకలి తగ్గుతుంది. ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. 
 

Image credits: Getty
Telugu

జీర్ణ సమస్యలను దూరం చేస్తుంది

మలబద్ధకం, విరేచనాలు, గ్యాస్ వంటి వివిధ జీర్ణ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి మునగాకు నీరు సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty
Telugu

రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రిస్తుంది

మునగాకు నీటిలో ఐసోథియోసైనేట్లు ఉంటాయి. ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను స్థిరంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.
 

Image credits: Getty
Telugu

బీపీని నియంత్రిస్తుంది

మునగాకులో పాలీఫెనాల్స్, టానిన్లు, సపోనిన్లు ఉంటాయి. ఇందులో రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడే సమ్మేళనాలు ఉన్నాయి. 
 

Image credits: Getty

బెండకాయ తింటే బరువు తగ్గుతారా?

రాత్రిపూట అన్నం బదులు 2 చపాతీలు తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?

పాల మీగడతో నెయ్యి ఎలా తయారు చేయాలి?

రాత్రి పడుకునే ముందు పాలు తాగితే ఏమౌతుంది?