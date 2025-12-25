Fenugreek Water: పరగడుపున మెంతుల నీళ్లు తాగితే ఏమౌతుంది?
Fenugreek Water: మెంతులు ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచివో స్పెషల్ గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. జీర్ణక్రియ మెరుగుపరచడంలో కూడా సహాయపడే ఈ మెంతులను ప్రతిరోజూ పరగడుపున తీసుకుంటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
మెంతుల నీళ్లు...
మన భారతీయ వంటకాల్లో మెంతులను చాలా సాధారణంగా ఉపయోగిస్తూనే ఉంటాం. చూడటానికి చిన్న గింజలుగా కనిపించినా... వీటిలో చాలా ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్న ఈ మెంతులను నీటి రూపంలో పరగడుపున తాగితే శరీరంపై అద్భుతమైన ప్రభావం చూపిస్తుంది. రోజూ ఈ నీటిని తాగడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో ఓసారి చూద్దాం....
మెంతుల నీరు తాగితే...
1. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది
మెంతుల్లో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణవ్యవస్థను చురుకుగా పనిచేసేలా చేస్తుంది. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో మెంతుల నీరు తాగితే మలబద్ధకం తగ్గుతుంది. కడుపు ఉబ్బరం తగ్గుతుంది. గ్యాస్ సమస్యలు నియంత్రణలోకి వస్తాయి. జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరిగితే మొత్తం ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది.
2. బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది
బరువు తగ్గాలని ప్రయత్నిస్తున్నవారికి మెంతుల నీరు చాలా బాగా సహాయపడుతుంది. ఇది ఆకలిని నియంత్రించి ఎక్కువగా తినాలనే కోరికను తగ్గిస్తుంది. అలాగే మెటబాలిజాన్ని పెంచి కొవ్వు కరుగుదలకి సహాయపడుతుంది. రోజూ పరగడుపున తాగితే నెమ్మదిగా బరువు తగ్గడం కనిపిస్తుంది.
3. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని నియంత్రిస్తుంది
మెంతుల్లో ఉండే గాలాక్టోమానన్ అనే పదార్థం రక్తంలో గ్లూకోజ్ శోషణను నెమ్మదింపజేస్తుంది. అందువల్ల షుగర్ ఉన్నవారికి ఇది చాలా ఉపయోగకరం. డయాబెటిస్ ఉన్నవారు వైద్యుల సలహాతో మెంతుల నీటిని అలవాటుగా తీసుకోవచ్చు.
4. శరీరాన్ని డీటాక్స్ చేస్తుంది
మెంతుల నీరు శరీరంలోని విషపదార్థాలను బయటకు పంపే పనిలో సహాయపడుతుంది. కాలేయం శుభ్రపడుతుంది. మూత్రపిండాల పనితీరు మెరుగవుతుంది. దీంతో శరీరం తేలికగా, తాజాగా అనిపిస్తుంది.
5. చర్మం, జుట్టుకు మేలు చేస్తుంది
మెంతుల్లో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని లోపల నుంచి శుభ్రం చేస్తాయి.రోజూ ఈ నీరు తాగడం వల్ల మొటిమలు తగ్గుతాయి.చర్మం కాంతివంతంగా మారుతుంది.జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది.జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడుతుంది.అందుకే చాలా మంది బ్యూటీ టిప్గా మెంతుల నీటిని ఉపయోగిస్తారు.
6. హార్మోన్ల సమతుల్యతకు ఉపయోగకరం
ప్రత్యేకంగా మహిళలకు మెంతుల నీరు చాలా మంచిది. PCOS / PCOD సమస్యలు ఉన్నవారిలో హార్మోన్ల అసమతుల్యతను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. నెలసరి సమస్యలను కూడా కొంతవరకు నియంత్రిస్తుంది.
మెంతుల నీరు ఎలా తాగాలి?
రాత్రి ఒక చెంచా మెంతులు నీటిలో నానబెట్టాలి.ఉదయం వాటిని వడకట్టి ఆ నీటిని తాగాలి.కావాలంటే నానబెట్టిన మెంతులను నమలవచ్చు.రోజుకు ఒకసారి సరిపోతుంది
జాగ్రత్తలు…
ఎక్కువగా తాగితే కడుపు నొప్పి రావచ్చు
గర్భిణీలు తప్పనిసరిగా డాక్టర్ సలహా తీసుకోవాలి
తక్కువ రక్తపోటు ఉన్నవారు పరిమితంగా తీసుకోవాలి
ముగింపుగా…
పరగడుపున మెంతుల నీరు తాగడం అనేది చిన్న అలవాటే అయినా, దీని వల్ల లభించే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు చాలా పెద్దవి. సరైన విధంగా, నియమంగా తీసుకుంటే బరువు తగ్గడం నుంచి జీర్ణక్రియ మెరుగుదల వరకు ఎన్నో లాభాలు పొందవచ్చు.