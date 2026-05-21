Curd: ఇడ్లీ, దోశ కాదు.. పరగడుపున పెరుగున్నం తింటే ఏమౌతుంది..?
Curd: పెరుగు ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచిదో స్పెషల్ గా చెప్పక్కర్లేదు. ముఖ్యంగా ఎండాకాలంలో పెరుగు కచ్చితంగా తినాలి. మరి.. మధ్యాహ్నం కాకుండా పరగడుపున పెరుగు అన్నం తింటే ఏమౌతుంది?
ఎన్ని రకాల వంటకాలు ఉన్నా చివరలో పెరుగు లేకపోతే చాలా మందికి భోజనం పూర్తి కాదు దాదాపు అందరూ మధ్యాహ్న భోజనంలో పెరుగు తింటూ ఉంటారు. లేదంటే రాత్రిపూట తింటారు. ఈ ఎండాకాలం లో పెరుగు మరీ ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటారు. మజ్జిగ, లస్సీ, రైతా రూపంలో తీసుకుంటారు. అయితే.. మీరు పెరుగును ఎప్పుడైనా పరగడుపున తీసుకున్నారా? ఉదయాన్నే పరగడుపున పెరుగన్నం తింటే ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం...
ఖాళీ కడుపుతో పెరుగన్నం తినడం...
పెరుగు శరీరానికి చాలా మేలు చేస్తుంది. కానీ, దానిని సరైన సమయంలో తినాలి. పరగడుపున పెరుగు అన్నం తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. పెరుగులో ఉండే ప్రోబయోటిక్స్ జీర్ణ వ్యవస్థను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. పేగు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. బాక్టీరియాను పెంచి, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.
అంతేకాదు... ఉదయాన్నే పెరుగన్నం తినడం వల్ల రోగనిరోధక వ్యవస్థ బలపడుతుంది. శరీరంలో కాల్షియం, ప్రోటీన్ లోపాన్ని అధిగమించడంలో ఇది సహాయపడుతుంది. హై బీపీ ఉన్నవారు బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో పెరుగన్నం కచ్చితంగా చేర్చుకోవాలి. దీనిలో ఉండే మెగ్నీషియం బీపీని కంట్రోల్ లో ఉంచుతుంది. పెరుగులో కాల్షియం, ప్రోటీన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఎముకలను బలపరచడంలోనూ సహాయపడతాయి. కడుపు, శరీరాన్ని చల్లబరచడంలో సహాయపడతాయి.
వీళ్లు మాత్రం తినకూడదు..
ఎన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నా కూడా కొందరు మాత్రం ఉదయాన్నే పెరుగు అన్నం తినడం మంచిది కాదు. అందరికీ సెట్ అవ్వదు. ముఖ్యంగా జలుబు, సైనస్, ఎసిడిటీతో బాధపడేవారు మితంగా తీసుకోవాలి.
పెరుగన్నం ఎలా తినాలి..?
ఉదయాన్నే పరగడుపున పెరుగును మితంగా తినడంలో ఎలాంటి హాని లేదు. పెరుగులో ఎక్కువగా చక్కెర కలపడం అనారోగ్యానికి దారితీస్తుంది. సాదా పెరుగు తినడం ఇష్టం లేనివారు, అందులో పండ్లు కలుపుకుని తినాలి. మరీ పుల్లగా ఉన్న పెరుగును తినవద్దు. నిల్వ ఉన్న, పుల్లటి పెరుగు కడుపు ఉబ్బరానికి కారణమవుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన శరీరం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ తాజా పెరుగు తినాలి.
పెరుగులోని పోషకాలు
పెరుగులో విటమిన్లు, కాల్షియం, ప్రోటీన్, ఐరన్, ఫాస్ఫరస్, మెగ్నీషియం , ఫోలిక్ యాసిడ్ వంటి అనేక పోషకాలు ఉంటాయి. ఈ మూలకాలన్నీ ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. ఇందులో మన పేగుల ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ప్రోబయోటిక్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి.