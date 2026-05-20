Chicken:కేజీ చికెన్ కూరలో ఎంత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయాలి?

food-life May 20 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:AI Meta
అల్లం వెల్లుల్లి ఎంత వేయాలి?

మాంసం వండేటప్పుడు అల్లం, వెల్లుల్లి సరైన మోతాదులో వేయడం చాలా ముఖ్యం. మటన్ కూర పట్టినంత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్.. చికెన్ కి అవసరం లేదు. 

కేజీ చికెన్ కర్రీకి ఎంత అల్లం, వెల్లుల్లి వెయ్యాలి?

మరి, 1 కేజీ చికెన్ వండాలంటే ఎన్ని గ్రాముల అల్లం, ఎన్ని గ్రాముల వెల్లుల్లి వాడాలో ఈరోజు తెలుసుకుందాం.

దానికంటే ముందు కొన్ని టిప్స్ తెలుసుకోండి. మాంసాన్ని ఎప్పుడూ మూత పెట్టి వండండి. అప్పుడే అందులోని పోషకాలు పోకుండా ఉంటాయి.

చికెన్ లో ఫ్యాట్..

కూరలో ఫ్యాట్ ఎక్కువగా ఉండొద్దంటే, చికెన్‌కు ఉన్న చర్మాన్ని తీసేసి వండండి. ఎందుకంటే చికెన్‌లో కొవ్వు ప్రధానంగా చర్మంలోనే ఉంటుంది.

చికెన్ త్వరగా ఉడకాలంటే.....

చికెన్ కర్రీ వండేటప్పుడు వేడి నీళ్లు వాడండి. ఇలా చేస్తే చికెన్ ముక్కలు త్వరగా ఉడుకుతాయి.

ఒక కేజీ చికెన్ వండటానికి 40 గ్రాముల అల్లం, 70 గ్రాముల వెల్లుల్లి అవసరం. వంట చేసే పద్ధతి, అల్లం ఘాటును బట్టి ఈ కొలతల్లో చిన్న చిన్న మార్పులు ఉండొచ్చు. ఇలా వేస్తే టేస్ట్ బాగుంటుంది.

