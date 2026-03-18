Haleem: ఇంట్లోనే హైదరాబాద్ హలీమ్ తయారీ... స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్
Haleem: రంజాన్ మాసం అనగానే ముందుగా ఉపవాసాలు, ప్రార్థనలతో పాటు హలీమ్ సైతం కచ్చితంగా గుర్తొస్తుంది. హలీమ్ కావాలంటే హోటల్స్కి లేదా హలీమ్ సెంటర్లకు వెళ్లాల్సిందే. అయితే అలా కాకుండా ఇంట్లోనే హలీమ్ను తయారు చేసుకోవచ్చు.
హలీమ్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
ఈ వంటకం కోసం గోధుమ రవ్వ, మటన్ లేదా చికెన్, శనగపప్పు, మినపప్పు, పెసరపప్పు అవసరం. వీటితో పాటు ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్, కారం, మిరియాల పొడి, పసుపు వంటి మసాలాలు ఉపయోగిస్తారు. లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క వంటివి వాసనకు సహాయపడతాయి. చివరగా కొత్తిమీర, పుదీనా, నెయ్యి, నిమ్మరసం వంటివి రుచిని మరింత పెంచుతాయి.
ముందుగా సిద్ధం చేసుకోవాల్సినవి
మొదటగా గోధుమ రవ్వతో పాటు పప్పులను శుభ్రంగా కడిగి ఒకటి రెండు గంటలు నానబెట్టాలి. అదే సమయంలో మటన్ను కుక్కర్లో అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసి మెత్తగా ఉడికించాలి. మటన్ బాగా ఉడికితేనే హలీమ్కు మంచి టెక్స్చర్ వస్తుంది.
హలీమ్ తయారీ విధానం
ముందుగా నానబెట్టిన గోధుమ రవ్వ, పప్పులను కుక్కర్లో ఉడికించి మెత్తగా చేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక గిన్నెలో నెయ్యి లేదా నూనె వేడి చేసి ఉల్లిపాయలను వేయించాలి. అందులో లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు వేసి వాసన వచ్చే వరకు వేయించాలి. తరువాత అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు ఉడికించిన మటన్, గోధుమ-పప్పు మిశ్రమాన్ని అందులో వేసి బాగా కలుపుతూ నెమ్మదిగా మగ్గనివ్వాలి. ఈ దశలో మటన్ ముక్కలు పూర్తిగా కలిసేలా కలపడం చాలా ముఖ్యం. ఇందుకోసం కవ్వాన్ని కూడా ఉపయోగించవచ్చు. అంతే వేడి వేడిగా ఉండే హలీమ్ రడీ అయినట్లే.
హలీమ్ తినడం వల్ల కలిగే లాభాలు
హలీమ్లో గోధుమలు, పప్పులు, మాంసం ఉండటంతో శరీరానికి అవసరమైన శక్తి త్వరగా అందుతుంది. ఇందులో ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కండరాలు బలపడతాయి. మెత్తగా ఉడికించిన వంటకం కావడంతో చాలా సులభంగా జీర్ణమవుతుంది. ఉపవాసం తర్వాత తింటే శరీరానికి వెంటనే శక్తి వస్తుంది. అందుకే రంజాన్ సమయంలో హలీమ్ ప్రత్యేకమైన ఆహారంగా మారింది.