Beer: నురుగు రాకుండా గ్లాసులో బీర్ ఎలా పోయాలో తెలుసా? 90 శాతం మందికి ఈ ట్రిక్ తెలియదు
Beer: గ్లాసులో బీర్ పోయడం అనేది సాధారణ పని అనిపించొచ్చు. కానీ సరిగ్గా పోయకపోతే రుచి, వాసన, అనుభవం మొత్తం మారిపోతుంది. సరైన విధంగా పోస్తేనే బీర్ అసలు టేస్ట్, అరొమా బయటపడతాయి. చిన్న టెక్నిక్లతో మీరు కూడా ప్రొఫెషనల్లా బీర్ పోయగలరు.
సరైన గ్లాస్ ఉపయోగించడం చాలా ముఖ్యం
బీర్ పోసే గ్లాస్ రకం చాలా ప్రభావం చూపుతుంది. గ్లాస్ శుభ్రంగా, పొడిగా ఉండాలి. సబ్బు అవశేషాలు లేదా ఆయిల్ ఉంటే ఫోమ్ సరిగా రాదు, రుచి కూడా మారుతుంది. పిల్స్నర్, పింట్, ట్యూలిప్ వంటి గ్లాస్లు బీర్ రకానికి అనుగుణంగా వాడితే ఇంకా బాగా ఉంటుంది. సరైన గ్లాస్ వాడితే బీర్ వాసన, కార్బొనేషన్ బాగా కంట్రోల్లో ఉంటాయి.
45 డిగ్రీల కోణంలో గ్లాస్ పట్టుకోవాలి
బీర్ పోసేప్పుడు గ్లాస్ను సుమారు 45 డిగ్రీల కోణంలో పట్టాలి. అలా చేస్తే బీర్ గ్లాస్ గోడలపై నెమ్మదిగా జారుతూ దిగుతుంది. దీంతో ఎక్కువ ఫోమ్ ఏర్పడకుండా ఉంటుంది. ఒక్కసారిగా నేరుగా పోస్తే గాలి ఎక్కువగా కలసి ఫోమ్ పెరిగిపోతుంది.
మధ్యలో గ్లాస్ నిటారుగా మార్చాలి
గ్లాస్ సగం నిండిన తర్వాత నెమ్మదిగా నిటారుగా (90 డిగ్రీలు) మార్చాలి. ఇలా చేస్తే పైన చిన్నగా ఫోమ్ పొర ఏర్పడుతుంది. సుమారు 1 నుంచి 1.5 ఇంచుల వరకు ఉండే ఫోమ్ బీర్ వాసనను విడుదల చేసి, తాగేటప్పుడు మంచి అనుభవం ఇస్తుంది.
మోస్తరు వేగంతో పోయాలి
బీర్ చాలా వేగంగా పోస్తే ఎక్కువ ఫోమ్ వస్తుంది. చాలా నెమ్మదిగా పోస్తే గ్యాస్ తగ్గి బీర్ ఫ్లాట్గా మారుతుంది. కాబట్టి మోస్తరు వేగంతో, స్థిరంగా పోయడం ముఖ్యం. ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరైన రిథమ్ మీకు అలవాటు అవుతుంది.
బాటిల్ లేదా ట్యాప్ గ్లాస్కు తగలకుండా జాగ్రత్త
బీర్ పోసేప్పుడు బాటిల్ ట్యాప్ గ్లాస్ను తాకకూడదు. అలా చేస్తే బ్యాక్టీరియా చేరే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే పోసే విధానం కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది. కాబట్టి చిన్న దూరం ఉంచి పోయాలి.
సరైన టెంపరేచర్ కూడా ముఖ్యం
చాలా చల్లని గ్లాస్ (ఫ్రీజ్ చేసిన గ్లాస్)లో బీర్ పోస్తే రుచి తగ్గుతుంది. కార్బొనేషన్ కూడా తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి స్వల్పంగా చల్లబడ్డ గ్లాస్ వాడటం మంచిది. పర్ఫెక్ట్ బీర్ పోయడం అంటే కేవలం గ్లాస్ నింపడం కాదు. అది ఒక కళ. సరైన గ్లాస్, సరైన కోణం, సరైన వేగం ఉంటేనే బీర్ అసలు రుచి బయటపడుతుంది. ఇకపై బీర్ తాగేటప్పుడు ఈ చిన్న టిప్స్ ఫాలో అయితే ప్రతి సారి మంచి అనుభవం పొందవచ్చు.