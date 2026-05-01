- Goa Trip: గోవా వెళ్తే కచ్చితంగా ఈ స్ట్రీట్ ఫుడ్ తినాల్సిందే.. రోస్ ఆమ్లెట్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే
Goa Trip: గోవా వెళ్తే కచ్చితంగా ఈ స్ట్రీట్ ఫుడ్ తినాల్సిందే.. రోస్ ఆమ్లెట్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే
Goa Trip: గోవా అంటే చాలా మందికి బీచులు, నైట్లైఫ్ గుర్తుకు వస్తాయి. అయితే అక్కడి స్ట్రీట్ ఫుడ్ కూడా ప్రత్యేకమేనని తెలుసా. వీటిలో “రోస్ ఆమ్లెట్” అనే వంటకం ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది. సింపుల్గా కనిపించినా, రుచిలో మాత్రం అద్భుతంగా ఉంటుంది.
రోస్ ఆమ్లెట్ అంటే ఏంటి?
రోస్ ఆమ్లెట్ అనేది గోవా ప్రత్యేకమైన స్ట్రీట్ ఫుడ్. ఇది ఒక సాఫ్ట్ ఆమ్లెట్తో పాటు మసాలా చికెన్ కర్రీ (దీనినే “రోస్” అంటారు) కలిపి తయారు చేస్తారు. ఆమ్లెట్ను పావ్ (బన్) లేదా బ్రెడ్పై పెట్టి, దానిపై వేడి వేడి కర్రీ పోస్తారు. ఈ కాంబినేషన్ చాలా రుచిగా ఉంటుంది.
ప్రత్యేక రుచికి కారణం ఏమిటి?
ఈ వంటకానికి ప్రధాన ఆకర్షణ దాని కర్రీ. ఉల్లిపాయలు, టమోటాలు, స్థానిక మసాలాలతో తయారైన ఈ కర్రీ కొంచెం కారంగా, మంచి రుచితో ఉంటుంది. చికెన్ ముక్కలు సాఫ్ట్గా ఉండటం వల్ల ప్రతి బైట్లో మంచి ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ప్రతి స్టాల్కి వారి సీక్రెట్ రెసిపీ ఉంటుంది, అందుకే ప్రతి చోట రుచి కొంచెం వేరుగా ఉంటుంది.
ఎక్కడ ఎక్కువగా దొరుకుతుంది?
గోవాలోని చిన్న చిన్న రోడ్డు పక్క స్టాళ్లలోనే మంచి రోస్ ఆమ్లెట్ దొరుకుతుంది. ముఖ్యంగా పనాజీ, మాపుసా, మార్గావ్ ప్రాంతాల్లో సాయంత్రం సమయానికి ఈ స్టాళ్లు చాలా బిజీగా ఉంటాయి. స్థానికులు కూడా పెద్ద రెస్టారెంట్లకంటే ఈ స్టాళ్లను ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు.
తినే సరైన సమయం, స్టైల్
సాయంత్రం టైంలో వేడి వేడి రోస్ ఆమ్లెట్ తినడం గోవాలో ఒక ప్రత్యేక అనుభవం. దీనిని చాయ్ లేదా చల్లని డ్రింక్తో తింటే మరింత టేస్ట్ ఉంటుంది. స్నేహితులతో కలిసి రోడ్ సైడ్లో నిలబడి తినడం చాలా మందికి ఫేవరెట్.
గోవా ట్రిప్లో తప్పక ట్రై చేయాల్సిన ఫుడ్
రోస్ ఆమ్లెట్ తక్కువ ధరలో లభించే, పొట్ట నిండే ఫుడ్. గోవాకు వెళ్లి ఈ వంటకం రుచి చూడకుండా వస్తే ట్రిప్ పూర్తి కాలేదనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఇది కేవలం స్ట్రీట్ ఫుడ్ మాత్రమే కాదు, గోవా స్థానికులకి ఒక భావోద్వేగం కూడా. సో.. ఈసారి గోవా వెళ్లిన వారు రోస్ ఆమ్లెట్ తప్పక ట్రై చేయండి.