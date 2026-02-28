- Home
రోడ్డు పక్కన కనిపించే ఈ కాయల గురించి తెలిస్తే అస్సలు వదిలి పెట్టరు.. ఇంతకీ ఇవేంటంటే
Forest almond: ఈ ఫొటోలో కనిపిస్తున్నవి అడవి బాదం. ఇటీవల రోడ్లకు ఇరువైపుల కూడా ఇవి కనిపిస్తున్నాయి. అయితే చాలా మందికి ఇవేంటనే విషయం కూడా తెలియదు. సాధారణ బాదంతో ఇవి ఎలా భిన్నం.? ఇంతకీ వీటిని తినొచ్చా.? లాంటి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మధుమేహ నియంత్రణలో ఉపయోగం
అడవి బాదం రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను స్థిరంగా ఉంచడంలో సహాయపడే గింజగా గుర్తింపు పొందింది. ఇందులో ఉన్న ఫైబర్, సహజ కొవ్వులు గ్లూకోజ్ శరీరంలో నెమ్మదిగా శోషించేలా చేస్తాయి. దీంతో ఒక్కసారిగా షుగర్ పెరగకుండా నియంత్రణలో ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి. రోజూ పరిమితంగా తీసుకుంటే మధుమేహం ఉన్నవారికి ఇది సహాయక ఆహారంగా ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా భోజనం తరువాత చక్కెర స్థాయిలు అధికం కాకుండా ఉండేందుకు ఉపయోగకరంగా భావిస్తున్నారు.
రోగనిరోధక శక్తికి
శరీరాన్ని వ్యాధుల నుంచి రక్షించడంలో అడవి బాదం మంచి పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇందులో ఉండే విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు శరీర రక్షణ వ్యవస్థను బలపరుస్తాయి. తరచుగా జలుబు, దగ్గు, అలసట వంటి సమస్యలు వచ్చే వారికి ఇది ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది. నిరంతరం పరిమిత మోతాదులో తీసుకుంటే శరీరం ఇన్ఫెక్షన్లను ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. శరీరానికి శక్తి కూడా అందుతుంది.
గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే మంచి కొవ్వులు
అడవి బాదంలో ఉండే అసంతృప్త కొవ్వులు (హెల్తీ ఫ్యాట్స్) గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. రక్తనాళాల్లో కొవ్వు పేరుకుపోయే ప్రమాదం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. దీని వల్ల గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం కూడా తగ్గవచ్చు. క్రమం తప్పకుండా తినే అలవాటు గుండె పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.
జీర్ణక్రియకు మేలు
అడవి బాదంలో ఫైబర్ అధికంగా ఉండటంతో జీర్ణక్రియ సక్రమంగా సాగేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. కడుపులో ఆహారం సులభంగా జీర్ణమయ్యేలా సహాయపడుతుంది. మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో కూడా ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండటం వల్ల శరీరానికి శక్తి అందుతుంది. జీర్ణవ్యవస్థ సక్రమంగా పనిచేయడానికి అవసరమైన పోషకాలు అందుతాయి.
చర్మం, జుట్టు ఆరోగ్యానికి సహజ పోషకాలు
అడవి బాదం గింజల్లో ఉండే విటమిన్లు, సహజ నూనెలు చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి. చర్మం పొడిబారకుండా ఉండేందుకు ఇవి సహజ తేమను అందిస్తాయి. చర్మ కాంతి మెరుగుపడే అవకాశం ఉంటుంది. జుట్టు రాలడం తగ్గించడంలో కూడా అడవి బాదం ఉపయోగపడుతుంది. జుట్టు బలంగా, మెరిసేలా ఉండేందుకు సహాయపడే పోషకాలు ఇందులో ఉంటాయి.
జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
అడవి బాదం ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినా, ఎక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది కాదు. కొన్ని రకాల అడవి బాదం చేదుగా ఉంటాయి. వీటిలో సహజ విషపదార్థాలు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అధికంగా తింటే తలనొప్పి, వాంతులు లేదా అస్వస్థత వంటి సమస్యలు రావచ్చు. రోజుకు 3–5 గింజలు మాత్రమే తీసుకోవడం సురక్షితం. చిన్న పిల్లలు, గర్భిణీలు వైద్యుల సలహా తీసుకుని మాత్రమే తినడం మంచిది. కాబట్టి వీటిని తీసుకునే ముందు కచ్చితంగా వైద్యుల సూచనలు పాటించడం ఉత్తమం.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలను కేవలం ప్రాథమిక సమాచారంగానే భావించాలి. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వైద్యుల సూచనలు పాటించడమే ఉత్తమం.