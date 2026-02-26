Curd: వేసవిలో పెరుగు పుల్లగా మారుతోందా? ఈ చిట్కాతో వారం రోజులైనా తియ్యగా ఉంటుంది
Curd: ఎండాకాలంలో పెరుగు తొందరగా పులుస్తుంది. పుల్లగా మారిన పెరుగు తినాలంటే చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది. అయితే, కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అయితే.. వారం రోజులు అయినా పెరుగు తాజాగా ఉంటుంది.
14
Image Credit : chatgpt.com
తియ్యటి పెరుగు..
ఎండాకాలం వచ్చేసింది. బయట ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఈ ఎండాకాలం పెరుగు తొందరగా పుల్లగా మారుతుంది. ఒక్క రోజు కూడా తియ్యగా ఉండటం లేదని.. పెరుగు తినడం మానేస్తూ ఉంటారు చాలా మంది. కానీ.. ఈ ఎండాకాలంలో పెరుగు తినకపోతే శరీరం వేడి చేస్తుంది. మరి, అలా కాకుండా.. మనం ఫ్రిజ్ లో పెట్టకపోయినా.. వారం రోజులైనా పెరుగు తియ్యగా ఉండేలా చేసుకోవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
24
Image Credit : Getty
ఉల్లిపాయ..
మన దగ్గర ఉల్లిపాయ ఉంటే చాలు.. పెరుగు తియ్యగా మార్చుకోవచ్చు. దీనిని మన పూర్వీకులు వాడిన అద్భుతమైన చిట్కా. పెరుగు గడ్డకట్టిన తర్వాత.. అందులో పొట్టు తీసిన రెండు లేదా మూడు ఉల్లిపాయలు వేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల.. పెరుగులోని పులుపును ఆ ఉల్లిపాయలు పీల్చుకుంటాయి. దీని వల్ల పెరుగు తియ్యగా ఉంటుంది. పులుపు తెలీదు. తాజాగా కూడా ఉంటుంది.
34
Image Credit : Getty
ఈ టెక్నీక్ కూడా వాడొచ్చు..
పెరుగులో నీరు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కూడా అది త్వరగా పులుస్తుంది. ఈ సమస్యను అధిగమించడానికి, పెరుగులోని నీటిని పూర్తిగా తీసేయాలి. దీనికోసం, ఒక శుభ్రమైన కాటన్ క్లాత్లో పెరుగు వేసి నీటిని వడకట్టాలి. కాసేపు దాన్ని వేలాడదీస్తే, అదనపు నీరంతా పోతుంది. ఇప్పుడు మిగిలిన గట్టి పెరుగును గాలి చొరబడని (Air-tight) డబ్బాలో పెట్టి ఫ్రిజ్లో ఉంచండి. నీరు లేకపోవడం వల్ల కిణ్వ ప్రక్రియ (fermentation) ఆగిపోతుంది. పెరుగు కనీసం వారం రోజుల పాటు తియ్యగా ఉంటుంది.
44
Image Credit : chatgpt.com
బెస్ట్ చిట్కా...
పెరుగు తీసేటప్పుడు ఎప్పుడూ పొడి స్పూన్నే వాడాలి. తడి స్పూన్ వాడితే బ్యాక్టీరియా పెరిగి పెరుగు త్వరగా పాడవుతుంది. అలాగే, గిన్నె మొత్తాన్ని కలపకుండా, కావాల్సినంత వరకే తీసుకోండి. పదేపదే కలపడం వల్ల నీరు ఊరి పులుస్తుంది. ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లి, ఊరగాయ వంటి ఘాటైన వాసన ఉండే పదార్థాలకు పెరుగును దూరంగా ఉంచితే, దాని అసలు రుచి మారకుండా ఉంటుంది.
