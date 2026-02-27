Spinach: వారంలో ఒక్కరోజు పాలకూర తిన్నా చాలు.. శరీరంలో వచ్చే మార్పులు ఇవే
Spinach: పాలకూర అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలిగిన ఆకుకూర. వారానికి కనీసం ఒక్కసారైనా దానిని ఆహారం చేర్చుకోవడం వల్ల చాలా లాభాలు కలుగుతాయి. దీనిని ఎలా తినాలో తెలిస్తే సరిపోతుంది..
ఆకు కూరలు ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. ముఖ్యంగా ఎండాకాలంలో ఈ ఆకుకూరలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే..ఈ సమయంలో శరీరానికి ఎక్కువ పోషకాలు అవసరం. విటమిన్లు, ఐరన్, ఖనిజాలు సమృద్ధిగా ఉండే ఈ ఆకుకూరలు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. మరి, వారానికి కనీసం ఒక్కరోజు అయినా పాలకూరను తింటే ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
1. రక్తహీనతకు చెక్ (Rich in Iron):
పాలకూరలో ఐరన్ (Iron) పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిని పెంచి, రక్తహీనత (Anemia) సమస్యను తగ్గిస్తుంది. మీరు నీరసంగా అనిపిస్తే, పాలకూర ఉత్తమ పరిష్కారం.
2. కంటి చూపు మెరుగుపడుతుంది (Eye Health):
దీనిలో ఉండే లూటిన్ , జియాక్సంథిన్ అనే మూలకాలు కళ్లను సూర్యరశ్మి నుండి వచ్చే హానికరమైన కిరణాల నుండి రక్షిస్తాయి. వయసుతో పాటు వచ్చే కంటి సమస్యలను ఇది నివారిస్తుంది.
3. రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుదల (Boosts Immunity):
విటమిన్ సి, విటమిన్ ఎ , యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ పాలకూరలో మెండుగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి రోగనిరోధక శక్తిని అందించి, ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా చూస్తాయి.
4. ఎముకల బలం (Bone Strength):
పాలకూరలో విటమిన్-కె అధికంగా ఉంటుంది. ఇది ఎముకలను బలంగా ఉంచడానికి , శరీరంలో కాల్షియం శోషణను (Absorption) మెరుగుపరచడానికి సహాయపడుతుంది.
5. గుండె ఆరోగ్యం , రక్తపోటు:
దీనిలో ఉండే పొటాషియం రక్తపోటును (Blood Pressure) నియంత్రణలో ఉంచుతుంది. తద్వారా గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
పాలకూరను ఎలా తింటే మంచిది?
నిమ్మరసం కలపండి: పాలకూర తిన్నప్పుడు దానిపై కొద్దిగా నిమ్మరసం చల్లితే, అందులోని విటమిన్-సి ఐరన్ను శరీరం త్వరగా గ్రహించేలా చేస్తుంది.
ఎక్కువగా ఉడికించవద్దు: పాలకూరను మరీ ఎక్కువగా ఉడికిస్తే అందులోని పోషకాలు నశిస్తాయి. తేలికగా వేయించడం లేదా ఆవిరిపై ఉడికించడం ఉత్తమం.