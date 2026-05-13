Facts: అరటి పండు వంకరగానే ఎందుకు ఉంటుంది.? దీనికి అసలు కారణం ఏంటో తెలుసా.?
Facts: తక్కువ ఖర్చులో ఎక్కువ లాభాలు పొందాలంటే అరటి పండ్లు బెస్ట్ ఆప్షన్ అని నిపుణులు చెబుతుంటారు. అయితే అరటి పండు వంకరగా ఎందుకు ఉంటుందో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? అయితే ఇది యాదృచ్ఛికం కాదు. దీని వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన శాస్త్రీయ కారణం ఉంది.
మొదట్లో అరటిపండ్లు నిటారుగానే ఉంటాయి
చాలామందికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే.. అరటిపండ్లు మొదట చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నిటారుగానే పెరుగుతాయి. కానీ అవి పెద్దవిగా మారే సమయంలో వాటి ఆకారం మారుతుంది. అరటిపండ్లు చెట్టుకు కిందివైపు వేలాడుతూ పెరుగుతాయి. ఒకే గుత్తిలో చాలా అరటిపండ్లు ఉంటాయి. ఆ గుత్తి మొత్తం కిందకు వంగి ఉంటుంది. అయినా కూడా ప్రతి అరటిపండు మాత్రం పైవైపు తిరగడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.
సూర్యకాంతి కారణంగానే ఈ మార్పు
అరటిపండ్లు సూర్యకాంతి వైపు పెరగాలని ప్రయత్నిస్తాయి. సూర్యుడి వెలుతురు ఎక్కువగా అందుకోవాలనే ప్రకృతి సహజ లక్షణం వల్ల అవి పైకి వంగుతాయి. అంటే గుత్తి కిందకు వేలాడుతున్నా.. ప్రతి అరటిపండు మాత్రం సూర్యుడి వైపు ఎదగడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ ప్రక్రియలో అవి క్రమంగా వంకరగా మారుతుంటాయి.
ఫోటోట్రోపిజం అనే శాస్త్రీయ ప్రక్రియ
శాస్త్రవేత్తలు ఈ ప్రక్రియను “ఫోటోట్రోపిజం” అని పిలుస్తారు. అంటే కాంతి దిశగా మొక్కలు లేదా పండ్లు పెరగడం. అరటిపండ్లలో ఇది మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో దీనిని “నెగటివ్ ఫోటోట్రోపిజం” అని కూడా అంటారు. ఎందుకంటే కిందకు వేలాడుతూ ఉన్నా కూడా పండు పైవైపు తిరుగుతుంది.
ప్రకృతి సృష్టించిన అద్భుత సమతుల్యత
అరటిపండు వంకర ఆకారం కేవలం దాని ప్రత్యేకత మాత్రమే కాదు. అది ప్రకృతి సృష్టించిన అద్భుత సమతుల్యతకు ఉదాహరణ కూడా. ఎక్కువ సూర్యకాంతి అందుకోవడం వల్ల పండు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది. అందుకే ప్రకృతి దానిని అలా తీర్చిదిద్దింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు అన్ని అరటిపండ్లు ఇదే విధంగా పెరుగుతాయి.
మనకు సాధారణంగా కనిపించే చాలా విషయాల వెనుక కూడా ఆసక్తికరమైన సైన్స్ దాగి ఉంటుంది. అరటిపండు వంకరగా ఉండటానికి కారణం కూడా అదే. ఇకపై మీరు అరటిపండు తింటున్నప్పుడు.. దాని వంకర ఆకారం నిజానికి సూర్యకాంతిని చేరుకోవాలనే దాని ప్రయత్నం వల్ల వచ్చిందని గుర్తుంచుకోండి. ఇది ప్రకృతి ఎంత అద్భుతంగా పనిచేస్తుందో చెప్పే చిన్న ఉదాహరణగా చెప్పొచ్చు.