- Home
- Telangana
- Hyderabad: ఒక్క ఫ్లాట్ ధర రూ. 23 కోట్లు.. హైదరాబాద్లో అత్యంత ఖరీదైన అపార్ట్మెంట్స్ ఇవే
Hyderabad: ఒక్క ఫ్లాట్ ధర రూ. 23 కోట్లు.. హైదరాబాద్లో అత్యంత ఖరీదైన అపార్ట్మెంట్స్ ఇవే
Hyderabad: హైదరాబాద్లోని ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, జూబ్లీ హిల్స్, బంజారాహిల్స్, కొకాపేట్ వంటి ప్రాంతాల్లోని ఖరీదైన అపార్ట్మెంట్లు దేశవ్యాప్తంగా పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. అలాంటి కొన్ని ఖరీదైన అపార్ట్మెంట్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్లో పెరుగుతోన్న లగ్జరీ రియల్ ఎస్టేట్
ఐటీ రంగం అభివృద్ధి, ఎన్ఆర్ఐల పెట్టుబడులు, హైఎండ్ జీవనశైలిపై పెరుగుతున్న ఆసక్తి కారణంగా హైదరాబాద్లో లగ్జరీ హౌసింగ్కు భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది. కోట్ల రూపాయల విలువ చేసే ప్రాజెక్టులు కేవలం ఇళ్లు మాత్రమే కాదు.. ఆధునిక సౌకర్యాలు, ప్రతిష్ఠ, విలాసవంతమైన జీవనానికి ప్రతీకలుగా మారాయి. హైదరాబాద్లో ఐటీ రంగం విస్తరణతో అధిక ఆదాయం కలిగిన ఉద్యోగుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. దీంతో లగ్జరీ ఇళ్లపై డిమాండ్ కూడా భారీగా పెరిగింది.
మరోవైపు విదేశాల్లో ఉన్న తెలుగు ప్రజలు హైదరాబాద్లో ప్రీమియం ప్రాపర్టీల్లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, కొకాపేట్, జూబ్లీ హిల్స్ వంటి ప్రాంతాల్లో మెరుగైన రోడ్లు, మెట్రో కనెక్టివిటీ, ఐటీ కంపెనీల సమీపం ఉండటం కూడా ఈ మార్కెట్కు బలం ఇస్తోంది. ఇప్పుడు కొనుగోలుదారులు కేవలం ఇల్లు మాత్రమే కాకుండా, క్లబ్ హౌస్, స్కై లౌంజ్, ప్రైవేట్ లిఫ్ట్, స్మార్ట్ సెక్యూరిటీ, వెల్నెస్ జోన్ వంటి సౌకర్యాలను కూడా ప్రాధాన్యంగా చూస్తున్నారు. అందుకే హైదరాబాద్లో లగ్జరీ అపార్ట్మెంట్ల నిర్మాణం మరింత వేగంగా జరుగుతోంది.
డీఎస్ఆర్ ది ట్విన్స్ – ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్
హైదరాబాద్లో అత్యంత ఖరీదైన అపార్ట్మెంట్లలో DSR The Twins ముందువరుసలో నిలుస్తోంది. ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో నిర్మించిన ఈ ప్రాజెక్ట్ అల్ట్రా లగ్జరీ లివింగ్కు కొత్త స్థాయిని తీసుకొచ్చింది. ఇక్కడ ఒక్కో అపార్ట్మెంట్ దాదాపు 15,999 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉండటం విశేషం. ఈ ఫ్లాట్ల ధరలు సుమారు రూ.21 కోట్ల నుంచి రూ.23 కోట్ల వరకు ఉంటాయి. భారీ గదులు, ప్రైవేట్ లిఫ్టులు, అత్యాధునిక భద్రతా వ్యవస్థలు, ప్రపంచ స్థాయి క్లబ్ హౌస్ వంటి సౌకర్యాలు ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రత్యేకతగా నిలుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఐటీ రంగానికి సమీపంలో ఉండటం వల్ల వ్యాపారవేత్తలు, ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగులు ఈ ప్రాజెక్ట్పై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
DSR The World – జూబ్లీ హిల్స్
జూబ్లీ హిల్స్ ప్రాంతం హైదరాబాద్లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక నివాస ప్రాంతంగా పేరుగాంచింది. ఈ ప్రాంతంలో నిర్మితమైన DSR The World ప్రాజెక్ట్ అత్యంత ధనికుల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. ఇక్కడ ఒక్కో అపార్ట్మెంట్ సుమారు 13,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంటుంది. ఈ లగ్జరీ ఫ్లాట్ల ధరలు రూ.20 కోట్ల నుంచి రూ.22 కోట్ల వరకు ఉన్నాయి. విశాలమైన ఇంటీరియర్స్, అద్భుతమైన సిటీ వ్యూ, ప్రైవేట్ లగ్జరీ సౌకర్యాలు ఈ ప్రాజెక్ట్కు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. ఇప్పటికే జూబ్లీ హిల్స్లో సినీ ప్రముఖులు, వ్యాపారవేత్తలు నివసిస్తుండటంతో ఈ ప్రాంతానికి మరింత ప్రాధాన్యం పెరిగింది.
Candeur Skyline – ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్
ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లోని Candeur Skyline ప్రాజెక్ట్ కూడా హైదరాబాద్ లగ్జరీ మార్కెట్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించింది. ముఖ్యంగా “SkyDome” పేరుతో రూపొందించిన ప్రీమియం రెసిడెన్సీలు భారీ స్థాయిలో విలాసవంతమైన జీవనాన్ని అందిస్తున్నాయి. ఒక్కో యూనిట్ దాదాపు 11,900 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉండగా, ధరలు రూ.17 కోట్ల నుంచి రూ.19 కోట్ల వరకు ఉన్నాయి. రూఫ్టాప్ లగ్జరీ స్పేస్లు, ఇన్ఫినిటీ స్విమ్మింగ్ పూల్, హైఎండ్ ఫిట్నెస్ జోన్, ఆధునిక కమ్యూనిటీ సౌకర్యాలు ఈ ప్రాజెక్ట్కు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.
Prestige Beverly Hills – కొకాపేట్
కొకాపేట్ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న లగ్జరీ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాంతంగా మారింది. Prestige Beverly Hills ప్రాజెక్ట్లో 3BHK, 4BHK ప్రీమియం అపార్ట్మెంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ఫ్లాట్ల ధరలు సుమారు రూ.2.2 కోట్ల నుంచి ప్రారంభమవుతున్నాయి. ఐటీ కారిడార్కు సమీపంలో ఉండటం, మెరుగైన కనెక్టివిటీ, ఆధునిక క్లబ్ హౌస్, గ్రీన్ ల్యాండ్స్కేప్ వంటి సౌకర్యాలు కొనుగోలుదారులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. లగ్జరీతో పాటు ప్రశాంతమైన వాతావరణం కోరుకునే వారికి ఈ ప్రాజెక్ట్ మంచి ఎంపికగా భావిస్తున్నారు.
Prestige Rock Cliff – బంజారాహిల్స్
బంజారాహిల్స్లోని ప్రెస్టీజ్ రాక్ క్లిఫ్ ప్రాజెక్ట్ కూడా అత్యంత విలాసవంతమైన నివాస ప్రాజెక్టులలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. ఇక్కడ 1BHK నుంచి 4BHK వరకు లగ్జరీ అపార్ట్మెంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ఫ్లాట్ల ధరలు సుమారు రూ.6 కోట్ల నుంచి రూ.7.5 కోట్ల వరకు ఉంటాయి. ఆధునిక క్లబ్ హౌస్, హెల్త్ & వెల్నెస్ సెంటర్లు, అత్యుత్తమ భద్రతా సౌకర్యాలు, కమ్యూనిటీ లివింగ్ స్పేస్లు ఈ ప్రాజెక్ట్కు ప్రత్యేకతగా నిలుస్తున్నాయి. బంజారాహిల్స్లో నివసించడం ఇప్పటికీ ఒక స్టేటస్ సింబల్గా భావిస్తున్నారు.